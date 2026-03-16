Суд приговорил ростовского журналиста к десяти годам за фейки о ВС России
Суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя Сергея Резника*, распространявшего ложные сведения о действиях... РИА Новости, 16.03.2026
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя Сергея Резника*, распространявшего ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ, сообщает СУСК России по Ростовской области.
Суд установил, что Резник* размещал в интернете материалы, отрицающие факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, порочащие деятельность СССР
в годы Второй мировой войны, а также содержащие заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ. Кроме того, была установлена его причастность к вымогательству денег у потерпевшего.
Суд признал Резника* виновным по статьям реабилитация нацизма, вымогательство, распространение ложной информации о ВС РФ и публичные призывы к экстремистской деятельности.
"Приговором Ростовского областного суда
Резнику* назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей и запретом на администрирование интернет-ресурсов сроком на 5 лет", - говорится в сообщении
. Приговор был вынесен заочно, поскольку осужденный находится в международном розыске.
Кроме того, Резник* включен в перечень экстремистов и террористов, а также признан иностранным агентом.
*Включен в перечень экстремистов и террористов, признан иноагентом на территории РФ