Суд приговорил ростовского журналиста к десяти годам за фейки о ВС России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя Сергея Резника*, распространявшего ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ, сообщает СУСК России по Ростовской области.

Суд установил, что Резник* размещал в интернете материалы, отрицающие факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, порочащие деятельность СССР в годы Второй мировой войны, а также содержащие заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ. Кроме того, была установлена его причастность к вымогательству денег у потерпевшего.

Суд признал Резника* виновным по статьям реабилитация нацизма, вымогательство, распространение ложной информации о ВС РФ и публичные призывы к экстремистской деятельности.

"Приговором Ростовского областного суда Резнику* назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей и запретом на администрирование интернет-ресурсов сроком на 5 лет", - говорится в сообщении . Приговор был вынесен заочно, поскольку осужденный находится в международном розыске.

Кроме того, Резник* включен в перечень экстремистов и террористов, а также признан иностранным агентом.