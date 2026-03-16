Суд приостановил производство по делу Лерчек из-за ее болезни

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ из-за рака желудка четвертой стадии, обнаруженного у блогера Лерчек, передает корреспондент РИА Новости.

"Уголовное дело в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны выделить в отдельное производство... прекратить производство до ее выздоровления", - огласила решение судья.

Прокурор указывала, что уголовное дело в отношении Чекалиной необходимо выделить в отдельное производство и только после этого приостановить.

В отношении же ее бывшего супруга Артёма Чекалина суд продолжил рассмотрение.

В понедельник защита блогера Лерчек представила в суд медицинские документы, согласно которым Валерии Чекалиной в минувшую пятницу провели химиотерапию в в НМИЦ онкологии имени Блохина. Сама она в заседании не участвовала поскольку в понедельник была госпитализирована для проведения лучевой терапии, состоящей из пяти сеансов, о чем в ходе заседания сообщила ее адвокат Юлия Лисановская.

Чекалина родила четвёртого ребёнка 24 февраля, на следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. Ей поставили диагноз рак желудка четвертой стадии, а также провели операцию на позвоночнике, так как несколько позвонков стали разрушаться, однако от дальнейшего нахождения в больнице она отказалась и уехала домой под расписку чтобы побыть с новорожде́нным сыном.