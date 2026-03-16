Рейтинг@Mail.ru
Суд приостановил производство по делу Лерчек из-за ее болезни - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 16.03.2026 (обновлено: 18:34 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/sud-2081070291.html
Суд приостановил производство по делу Лерчек из-за ее болезни
Суд приостановил производство по делу Лерчек из-за ее болезни - РИА Новости, 16.03.2026
Суд приостановил производство по делу Лерчек из-за ее болезни
Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ из-за рака желудка четвертой стадии, обнаруженного
2026-03-16T18:32:00+03:00
2026-03-16T18:34:00+03:00
валерия чекалина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812986_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_b229651d2befda569bccf318627aedbb.jpg
https://ria.ru/20260316/lerchek-2080021087.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812986_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_9507a693ecb2a5736752f9ed71710342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерия чекалина, происшествия
Валерия Чекалина, Происшествия
Суд приостановил производство по делу Лерчек из-за ее болезни

Суд приостановил производство по делу о выводе денег из-за болезни Лерчек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ из-за рака желудка четвертой стадии, обнаруженного у блогера Лерчек, передает корреспондент РИА Новости.
"Уголовное дело в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны выделить в отдельное производство... прекратить производство до ее выздоровления", - огласила решение судья.
Прокурор указывала, что уголовное дело в отношении Чекалиной необходимо выделить в отдельное производство и только после этого приостановить.
В отношении же ее бывшего супруга Артёма Чекалина суд продолжил рассмотрение.
В понедельник защита блогера Лерчек представила в суд медицинские документы, согласно которым Валерии Чекалиной в минувшую пятницу провели химиотерапию в в НМИЦ онкологии имени Блохина. Сама она в заседании не участвовала поскольку в понедельник была госпитализирована для проведения лучевой терапии, состоящей из пяти сеансов, о чем в ходе заседания сообщила ее адвокат Юлия Лисановская.
Чекалина родила четвёртого ребёнка 24 февраля, на следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. Ей поставили диагноз рак желудка четвертой стадии, а также провели операцию на позвоночнике, так как несколько позвонков стали разрушаться, однако от дальнейшего нахождения в больнице она отказалась и уехала домой под расписку чтобы побыть с новорожде́нным сыном.
Вместе с ней фигурантом дела проходит ее бывший супруг Артём Чекалин. Он находится под домашним арестом.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Валерия ЧекалинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала