https://ria.ru/20260316/sud-2081070291.html
Суд приостановил производство по делу Лерчек из-за ее болезни
Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ из-за рака желудка четвертой стадии, обнаруженного
2026-03-16T18:34:00+03:00
валерия чекалина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812986_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_b229651d2befda569bccf318627aedbb.jpg
https://ria.ru/20260316/lerchek-2080021087.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812986_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_9507a693ecb2a5736752f9ed71710342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия чекалина, происшествия
Суд приостановил производство по делу о выводе денег из-за болезни Лерчек
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ из-за рака желудка четвертой стадии, обнаруженного у блогера Лерчек, передает корреспондент РИА Новости.
"Уголовное дело в отношении Чекалиной
Валерии Валерьевны выделить в отдельное производство... прекратить производство до ее выздоровления", - огласила решение судья.
Прокурор указывала, что уголовное дело в отношении Чекалиной необходимо выделить в отдельное производство и только после этого приостановить.
В отношении же ее бывшего супруга Артёма Чекалина суд продолжил рассмотрение.
В понедельник защита блогера Лерчек представила в суд медицинские документы, согласно которым Валерии Чекалиной в минувшую пятницу провели химиотерапию в в НМИЦ онкологии имени Блохина. Сама она в заседании не участвовала поскольку в понедельник была госпитализирована для проведения лучевой терапии, состоящей из пяти сеансов, о чем в ходе заседания сообщила ее адвокат Юлия Лисановская.
Чекалина родила четвёртого ребёнка 24 февраля, на следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. Ей поставили диагноз рак желудка четвертой стадии, а также провели операцию на позвоночнике, так как несколько позвонков стали разрушаться, однако от дальнейшего нахождения в больнице она отказалась и уехала домой под расписку чтобы побыть с новорожде́нным сыном.
Вместе с ней фигурантом дела проходит ее бывший супруг Артём Чекалин. Он находится под домашним арестом.