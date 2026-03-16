Верховный суд оставил в силе приговор Шатресову за госизмену

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе приговор россиянину Дмитрию Шатресову за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В январе 2024 года Шатресова задержали сотрудники УФСБ России при попытке передачи секретных материалов. Как в январе 2025 года отметила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области, россиянин, располагая сведениями, полученными незаконным путем и составляющими гостайну, руководствуясь преступным умыслом, намеревался передать их представителю американской разведки.
"Верховный суд РФ не нашел оснований для смягчения наказания жителю Подмосковья за государственную измену. Дмитрий Шатресов приговорен к 17 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей… Коллегия по уголовным делам, рассмотрев жалобу осужденного, оставила приговор без изменения", - говорится в сообщении пресс-службы.
