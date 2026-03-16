Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото

Суд по делу Гуцул и Попан перешел в стадию судебных прений

КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Судебное заседание апелляционной палаты Кишинева по делу главы Гагаузской автонмии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан перешло в стадию судебных прений, стороны приступили к изложению окончательных позиций, сообщил РИА Новости адвокат Гуцул и Попан Сергей Морару.

​В понедельник в апелляционной палате Кишинева продолжались слушания по делу Гуцул и Попан, обе фигурантки вновь участвуют по видеосвязи, несмотря на ходатайства защиты об их личном присутствии в зале суда.

"Сегодня заслушиваются свидетели стороны обвинений. И стороны приступают к судебным прениям, мы подводим итоги всего процесса и представляем суду наши окончательные аргументы перед вынесением решения", - сказал Морару.

​Адвокат отметил, что на стадии прений защита намерена акцентировать внимание на, по ее мнению, допущенных процессуальных нарушениях и несоответствии выводов обвинения фактическим материалам дела.

"Следующее заседание пройдет с участием международных адвокатов, они будут 19 марта", - добавил Морару.

Он добавил, что эта фаза процесса имеет решающее значение, поскольку после завершения прений суд удалится для вынесения вердикта.