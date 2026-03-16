16:32 16.03.2026 (обновлено: 16:37 16.03.2026)
Суд по делу Гуцул и Попан перешел в стадию судебных прений
Судебное заседание апелляционной палаты Кишинева по делу главы Гагаузской автонмии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан перешло в...
Суд по делу Гуцул и Попан перешел в стадию судебных прений

© РИА Новости / Родион Прока
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Судебное заседание апелляционной палаты Кишинева по делу главы Гагаузской автонмии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан перешло в стадию судебных прений, стороны приступили к изложению окончательных позиций, сообщил РИА Новости адвокат Гуцул и Попан Сергей Морару.
​В понедельник в апелляционной палате Кишинева продолжались слушания по делу Гуцул и Попан, обе фигурантки вновь участвуют по видеосвязи, несмотря на ходатайства защиты об их личном присутствии в зале суда.
"Сегодня заслушиваются свидетели стороны обвинений. И стороны приступают к судебным прениям, мы подводим итоги всего процесса и представляем суду наши окончательные аргументы перед вынесением решения", - сказал Морару.
​Адвокат отметил, что на стадии прений защита намерена акцентировать внимание на, по ее мнению, допущенных процессуальных нарушениях и несоответствии выводов обвинения фактическим материалам дела.
"Следующее заседание пройдет с участием международных адвокатов, они будут 19 марта", - добавил Морару.
Он добавил, что эта фаза процесса имеет решающее значение, поскольку после завершения прений суд удалится для вынесения вердикта.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор", признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией и незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.
