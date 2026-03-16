https://ria.ru/20260316/sud-2081036267.html
Суд по делу Гуцул и Попан перешел в стадию судебных прений
Судебное заседание апелляционной палаты Кишинева по делу главы Гагаузской автонмии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан перешло в...
2026-03-16T16:37:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c09299067f3c3ff442c155c4fdc8efee.jpg
https://ria.ru/20251103/svideteli-2052671151.html
https://ria.ru/20251030/sud-2051933880.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_26:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_471bc5cd1189cb386fec6e6ad13d1de0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Морару: суд по делу Гуцул и Попан перешел к судебным прениям
КИШИНЕВ, 16 мар – РИА Новости. Судебное заседание апелляционной палаты Кишинева по делу главы Гагаузской автонмии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан перешло в стадию судебных прений, стороны приступили к изложению окончательных позиций, сообщил РИА Новости адвокат Гуцул и Попан Сергей Морару.
В понедельник в апелляционной палате Кишинева
продолжались слушания по делу Гуцул
и Попан, обе фигурантки вновь участвуют по видеосвязи, несмотря на ходатайства защиты об их личном присутствии в зале суда.
"Сегодня заслушиваются свидетели стороны обвинений. И стороны приступают к судебным прениям, мы подводим итоги всего процесса и представляем суду наши окончательные аргументы перед вынесением решения", - сказал Морару.
Адвокат отметил, что на стадии прений защита намерена акцентировать внимание на, по ее мнению, допущенных процессуальных нарушениях и несоответствии выводов обвинения фактическим материалам дела.
"Следующее заседание пройдет с участием международных адвокатов, они будут 19 марта", - добавил Морару.
Он добавил, что эта фаза процесса имеет решающее значение, поскольку после завершения прений суд удалится для вынесения вердикта.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор", признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии
утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией и незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией
после 2023 года.