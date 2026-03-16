15:14 16.03.2026
В Самаре сотрудника ОПК осудили на 15 лет за госизмену
В Самаре сотрудника ОПК осудили на 15 лет за госизмену
Самарский областной суд назначил 15 лет колонии строгого режима сотруднику одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области по делу о... РИА Новости, 16.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Самарский областной суд назначил 15 лет колонии строгого режима сотруднику одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области по делу о госизмене, сообщили журналистам в региональном УФСБ России.
"Решением Самарского областного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В Архангельской области вынесли приговор бывшему школьному учителю
Вчера, 15:04
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Самарской области установили, что с 2023 по 2024 год слесарь механосборочных работ одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области из корыстной заинтересованности осуществлял оптико-электронную разведку в отношении производимой предприятием оборонной продукции. Через Telegram он направлял представителю СБУ фотографии деталей авиационных двигателей, используемых в военно-транспортной авиации и применяемых в ходе специальной военной операции.
В отношении мужчины было возбуждено дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству").
Ветеринар держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек болезней у скота
Вчера, 14:40
 
