13:44 16.03.2026
Суд в Кузбассе взыскал с собственников шахты "Инская" 44 миллиона рублей
Происшествия, Кемеровская область
Суд в Кузбассе взыскал с собственников шахты "Инская" 44 миллиона рублей

КЕМЕРОВО, 16 мар – РИА Новости. Новокузнецкий районный суд Кемеровской области взыскал с собственников шахты "Инская" около 44 миллионов рублей в счет возмещения ущерба общественному фонду, который в 2024 году погасил задолженность компании по зарплате перед шахтерами, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
В феврале СУСК и прокуратура Кузбасса сообщали, что собственник и руководитель предприятия пойдут под суд по обвинению в невыплате зарплаты, сокрытии средств и злоупотреблении полномочиями. Ведомства не называли фигурантов дела и предприятие. По данным правоохранительных органов, речь шла о гендиректоре шахты "Инская" Денисе Немыкине и владельце предприятия Юрии Байченко, обвиняемых в многомиллионных невыплатах горнякам.
По информации пресс-центра, в 2023-2024 годах фигуранты Н. и Б. допустили полную невыплату зарплаты 592 работникам шахты "Инская" на общую сумму около 66 миллионов рублей. Кемеровский областной общественный фонд "Шахтерская память" имени В. П. Романова в 2024 году погасил задолженность по зарплате на сумму почти 44 миллиона рублей перед 309 работниками.
"Оценив совокупность обстоятельств дела, суд взыскал солидарно с гражданина Н. и гражданина Б. в пользу Кемеровского областного общественного фонда "Шахтерская память" имени В. П. Романова денежные средства в размере 43 871 856,03 рубля в счет возмещения ущерба", – говорится в сообщении.
Уточняется, что решение суда было обжаловано, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения, и оно вступило в законную силу.
