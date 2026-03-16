https://ria.ru/20260316/sud-2080987089.html
В Ярославле родителей школьника наказали за его ИИ-видео с учительницей
В Ярославле родителей школьника наказали за его ИИ-видео с учительницей - РИА Новости, 16.03.2026
В Ярославле родителей школьника наказали за его ИИ-видео с учительницей
Суд в Ярославле взыскал с родителей школьника 20 тысяч рублей в пользу учительницы после того, как мальчик с помощью ИИ сгенерировал видео, как педагог... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T13:27:00+03:00
2026-03-16T13:27:00+03:00
2026-03-16T13:27:00+03:00
ярославль
ярославский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151010/04/1510100437_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_f6f27a26acf62103e83037b576331fe7.jpg
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151010/04/1510100437_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_472127f9b598301c8b7adf2e84c16830.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, ярославский областной суд
Ярославль, Ярославский областной суд
В Ярославле родителей школьника наказали за его ИИ-видео с учительницей
В Ярославле родителей школьника оштрафовали за его ИИ-видео с учительницей
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости.
Суд в Ярославле взыскал с родителей школьника 20 тысяч рублей в пользу учительницы после того, как мальчик с помощью ИИ сгенерировал видео, как педагог трансформируется в полуобнаженного мужчину, сообщила пресс-служба
Ярославского областного суда.
По данным суда, инцидент произошел в феврале прошлого года.
"Семиклассник снял на видео учительницу математики на рабочем месте без её ведома и согласия. Затем с помощью искусственного интеллекта на основе полученного изображения сгенерировал видеоролик, на котором педагог превращается в мужчину с обнаженным торсом атлетического сложения, и опубликовал этот ролик в чате класса в мессенджере", - говорится в сообщении.
Учитель обратилась в суд с иском к родителям мальчика, ссылаясь на то, что ее видеоизображение, обнародованное и распространенное в сети интернет, содержит порочащий облик, формирует негативное общественное мнение о ней как о человеке и педагоге. Женщина рассказала, что после произошедшего не хотела идти в класс, чувствовала на себе косые взгляды детей, был нанесен урон авторитету учителя, отмечают в пресс-службе.
Родители ученика иск не признали, хотя и не оспаривали, что их сын снял на телефон учителя и преобразовал видео. При этом, по их словам, сам он сюжет ролика не придумывал, применил трендовый эффект. Родители сочли, что видео не несет порочащего характера, а педагог, по их словам, испытывает личную неприязнь к их сыну.
"Суд пришёл к выводу, что истцу по вине семиклассника, распространившего сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, причинены нравственные страдания, и взыскал с каждого из родителей компенсацию морального вреда в размере по 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.