В Ярославле родителей школьника наказали за его ИИ-видео с учительницей

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Суд в Ярославле взыскал с родителей школьника 20 тысяч рублей в пользу учительницы после того, как мальчик с помощью ИИ сгенерировал видео, как педагог трансформируется в полуобнаженного мужчину, сообщила Суд в Ярославле взыскал с родителей школьника 20 тысяч рублей в пользу учительницы после того, как мальчик с помощью ИИ сгенерировал видео, как педагог трансформируется в полуобнаженного мужчину, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

По данным суда, инцидент произошел в феврале прошлого года.

"Семиклассник снял на видео учительницу математики на рабочем месте без её ведома и согласия. Затем с помощью искусственного интеллекта на основе полученного изображения сгенерировал видеоролик, на котором педагог превращается в мужчину с обнаженным торсом атлетического сложения, и опубликовал этот ролик в чате класса в мессенджере", - говорится в сообщении.

Учитель обратилась в суд с иском к родителям мальчика, ссылаясь на то, что ее видеоизображение, обнародованное и распространенное в сети интернет, содержит порочащий облик, формирует негативное общественное мнение о ней как о человеке и педагоге. Женщина рассказала, что после произошедшего не хотела идти в класс, чувствовала на себе косые взгляды детей, был нанесен урон авторитету учителя, отмечают в пресс-службе.

Родители ученика иск не признали, хотя и не оспаривали, что их сын снял на телефон учителя и преобразовал видео. При этом, по их словам, сам он сюжет ролика не придумывал, применил трендовый эффект. Родители сочли, что видео не несет порочащего характера, а педагог, по их словам, испытывает личную неприязнь к их сыну.