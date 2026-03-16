Защита Лерчек просит приостановить производство по делу о выводе денег

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Защита блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которой провели химиотерапию в рамках лечения рака желудка четвертой стадии, просит Гагаринский суд Москвы приостановить производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы просим приостановить производство по делу в связи с болезнью одного из подсудимых Валерии Чекалиной ", - заявил адвокат.

Защита представила в суд медицинские документы, которые подтвердили рак четвертой стадии у Чекалиной, а также рекомендации врачей о невозможности личного участия в процессе.

Чекалина родила четвёртого ребёнка 24 февраля, на следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. Ей поставили диагноз рак желудка четвертой стадии, а также провели операцию на позвоночнике, так как несколько позвонков стали разрушаться, сообщал в соцсетях отец ее новорождённого ребенка.

В минувшую пятницу ей провели химиотерапию в НМИЦ онкологии имени Блохина.