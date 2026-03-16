Защита Лерчек просит приостановить производство по делу о выводе денег
Защита Лерчек просит приостановить производство по делу о выводе денег - РИА Новости, 16.03.2026
Защита Лерчек просит приостановить производство по делу о выводе денег
Защита блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которой провели химиотерапию в рамках лечения рака желудка четвертой стадии, просит Гагаринский суд Москвы... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T12:19:00+03:00
валерия чекалина
артем чекалин
происшествия
валерия чекалина, артем чекалин, происшествия
Валерия Чекалина, Артем Чекалин, Происшествия
Защита Лерчек просит приостановить производство по делу о выводе денег
РИА Новости: защита Лерчек просит приостановить производство дела о выводе денег
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Защита блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которой провели химиотерапию в рамках лечения рака желудка четвертой стадии, просит Гагаринский суд Москвы приостановить производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы просим приостановить производство по делу в связи с болезнью одного из подсудимых Валерии Чекалиной
", - заявил адвокат.
Защита представила в суд медицинские документы, которые подтвердили рак четвертой стадии у Чекалиной, а также рекомендации врачей о невозможности личного участия в процессе.
Чекалина родила четвёртого ребёнка 24 февраля, на следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. Ей поставили диагноз рак желудка четвертой стадии, а также провели операцию на позвоночнике, так как несколько позвонков стали разрушаться, сообщал в соцсетях отец ее новорождённого ребенка.
В минувшую пятницу ей провели химиотерапию в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Вместе с Лерчек фигурантом дела проходит ее бывший супруг Артём Чекалин
. Оба подсудимых находятся под домашним арестом.