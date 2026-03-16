Суд заочно приговорил экс-директора "Фонда Гергиева" к 14 годам колонии

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Суд заочно приговорил к 14 годам экс-директора благотворительного "Фонда Валерия Гергиева" Игоря Зотова по делу о присвоении более 28,7 миллиона рублей, сообщает прокуратура Москвы на платформе Мax.
"Тверской районный суд вынес заочный приговор в отношении ранее судимого 60-летнего Игоря Зотова... С учетом позиции государственного обвинителя Тверской межрайонной прокуратуры суд приговорил Зотова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок три года", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по статье о присвоении чужого имущества.
Добавляется, что гражданский иск потерпевшего на сумму причиненного преступлением материального ущерба в размере более 28,7 миллиона рублей удовлетворен в полном объеме.
Уголовное дело рассмотрено судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Зотова заочно арестован.
Следствием установлено, что Зотов, являясь директором благотворительного фонда "Фонд Валерия Гергиева", руководил его текущей деятельностью. Кроме этого, в 2009 году Зотов был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Отмечается, что Зотов, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ноябре 2011 года дал указание неосведомленному сотруднику фонда подготовить платежное поручение, на основании которого с расчетного счета фонда на расчетный счет ИП Зотов было перечислено более 28,7 миллиона рублей под видом оплаты обязательств по несуществующему договору. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.