Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/sud-2080962050.html
Суд заочно приговорил экс-директора "Фонда Гергиева" к 14 годам колонии
Суд заочно приговорил к 14 годам экс-директора благотворительного "Фонда Валерия Гергиева" Игоря Зотова по делу о присвоении более 28,7 миллиона рублей,... РИА Новости, 16.03.2026
происшествия
москва
игорь зотов
валерий гергиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20260316/lerchek-2080951121.html
https://ria.ru/20260316/prokuratura-2080950411.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Суд заочно приговорил экс-директора "Фонда Гергиева" к 14 годам колонии

Экс-директор "Фонда Гергиева" заочно получил 14 лет за присвоение 28 млн руб

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Суд заочно приговорил к 14 годам экс-директора благотворительного "Фонда Валерия Гергиева" Игоря Зотова по делу о присвоении более 28,7 миллиона рублей, сообщает прокуратура Москвы на платформе Мax.
"Тверской районный суд вынес заочный приговор в отношении ранее судимого 60-летнего Игоря Зотова... С учетом позиции государственного обвинителя Тверской межрайонной прокуратуры суд приговорил Зотова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок три года", - говорится в сообщении.
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Лерчек не будет участвовать в суде по делу о выводе миллионов в ОАЭ
Вчера, 11:59
Он признан виновным по статье о присвоении чужого имущества.
Добавляется, что гражданский иск потерпевшего на сумму причиненного преступлением материального ущерба в размере более 28,7 миллиона рублей удовлетворен в полном объеме.
Уголовное дело рассмотрено судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Зотова заочно арестован.
Следствием установлено, что Зотов, являясь директором благотворительного фонда "Фонд Валерия Гергиева", руководил его текущей деятельностью. Кроме этого, в 2009 году Зотов был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Отмечается, что Зотов, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ноябре 2011 года дал указание неосведомленному сотруднику фонда подготовить платежное поручение, на основании которого с расчетного счета фонда на расчетный счет ИП Зотов было перечислено более 28,7 миллиона рублей под видом оплаты обязательств по несуществующему договору. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
С волгоградского экс-депутата требуют взыскать около 44 миллионов рублей
Вчера, 11:56
 
ПроисшествияМоскваИгорь ЗотовВалерий Гергиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала