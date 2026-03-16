В Москве машинист-инструктор получил 4,5 года колонии за взятки

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Измайловский районный суд Москвы приговорил машиниста-инструктора к 4,5 годам лишения свободы за получение взяток от коллег, которым он проставлял зачеты без фактической проверки знаний по безопасности движения, сообщили РИА Новости в суде.

Суд установил, что машинист-инструктор локомотивных бригад получал от сотрудников вознаграждение за сдачу зачета, включающего вопросы по охране труда, электробезопасности и безопасности движения, без фактического прохождения тестирования.

"Приговором Измайловского районного суда города Москвы Ганатаев Евгений Петрович признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), а также в одном преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью в сфере железнодорожного транспорта, связанной с безопасностью движения и эксплуатации железнодорожного транспорта сроком на три года", - сказал собеседник агентства.