В Москве машинист-инструктор получил 4,5 года колонии за взятки
В Москве машинист-инструктор получил 4,5 года колонии за взятки - РИА Новости, 16.03.2026
В Москве машинист-инструктор получил 4,5 года колонии за взятки
Измайловский районный суд Москвы приговорил машиниста-инструктора к 4,5 годам лишения свободы за получение взяток от коллег, которым он проставлял зачеты без... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T11:43:00+03:00
2026-03-16T11:43:00+03:00
2026-03-16T11:43:00+03:00
происшествия
москва
россия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве машинист-инструктор получил 4,5 года колонии за взятки
Суд в Москве приговорил машиниста-инструктора к 4,5 годам за взятки от коллег
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Измайловский районный суд Москвы приговорил машиниста-инструктора к 4,5 годам лишения свободы за получение взяток от коллег, которым он проставлял зачеты без фактической проверки знаний по безопасности движения, сообщили РИА Новости в суде.
Суд установил, что машинист-инструктор локомотивных бригад получал от сотрудников вознаграждение за сдачу зачета, включающего вопросы по охране труда, электробезопасности и безопасности движения, без фактического прохождения тестирования.
"Приговором Измайловского районного суда города Москвы
Ганатаев Евгений Петрович признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ
(получение взятки за незаконные действия), а также в одном преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью в сфере железнодорожного транспорта, связанной с безопасностью движения и эксплуатации железнодорожного транспорта сроком на три года", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что осужденный был взят под стражу в зале суда.