Суд отправил под домашний арест замглавы Звездного Городка

В январе Врадий сообщила РИА Новости, что мэру подмосковного Звездного Городка предъявлено обвинение в получении взятки в 365 тысяч рублей от коммерсанта через посредников. По версии следствия, он получил деньги за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения контракта. Он арестован.