Суд отправил под домашний арест замглавы Звездного Городка
11:32 16.03.2026
Суд отправил под домашний арест замглавы Звездного Городка
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы подмосковного городского округа Звездный городок Сергея Мишанина по делу о получении взяток,... РИА Новости, 16.03.2026
Происшествия, Звездный городок, Москва, Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы подмосковного городского округа Звездный городок Сергея Мишанина по делу о получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 12 мая 2026 года в отношении Мишанина Сергея Владимировича, обвиняемого в получении взяток в особо крупном и крупном размерах в составе группы лиц по предварительному сговору", - рассказали в пресс-службе.
Как ранее заявила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, уголовное дело о коррупции возбуждено против первого заместителя главы подмосковного Звездного Городка и шести его сообщников. Следствием установлено, что с 2023 года по 2025 год мэр города и его заместитель получили от четырех коммерсантов лично и через посредников шесть взяток за покровительство по муниципальным контрактам. Общая сумма взяток превысила 9,9 миллиона рублей.
В январе Врадий сообщила РИА Новости, что мэру подмосковного Звездного Городка предъявлено обвинение в получении взятки в 365 тысяч рублей от коммерсанта через посредников. По версии следствия, он получил деньги за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения контракта. Он арестован.
