Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/sud-2080897776.html
Суд в Англии присудил "Русалу" первые деньги в рамках спора с Потаниным
Высокий суд Англии и Уэльса обязал бизнесмена Владимира Потанина выплатить "Русалу" промежуточный платеж в размере 247,5 тысячи фунтов стерлингов в счет...
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151840/61/1518406181_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4fe1a00082aec3a7b1fbf77ff78e0f2.jpg
https://ria.ru/20250701/biznesmeny-2026435735.html
https://ria.ru/20260202/biznesmeny-2071626338.html
https://ria.ru/20250730/potanin-2032295507.html
англия
уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151840/61/1518406181_207:0:1407:900_1920x0_80_0_0_1c05da9a8f158fdf8647bfa17a900cfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Суд в Англии присудил "Русалу" первые деньги в рамках спора с Потаниным

CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery / Сотрудник компании "Русал" во время работы
Сотрудник компании Русал во время работы - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery /
Сотрудник компании "Русал" во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Высокий суд Англии и Уэльса обязал бизнесмена Владимира Потанина выплатить "Русалу" промежуточный платеж в размере 247,5 тысячи фунтов стерлингов в счет судебных издержек, понесенных алюминиевой компанией в рамках спора о нарушении соглашения акционеров "Норникеля", говорится в материале газеты "Ведомости" со ссылкой на постановление суда.
Ранее в феврале Лондонский суд удовлетворил требование "Русала" к Потанину раскрыть ряд документов "Норникеля" в рамках подготовки к основному слушанию, которое назначено на 2027 год, сообщали тогда "Ведомости".
"Высокий суд Англии и Уэльса присудил "Русалу" первые деньги в рамках спора, в котором алюминиевый гигант требует отстранить миллиардера Владимира Потанина от руководства "Норникелем" и принудительно продать ему часть его доли в компании", - пишет газета со ссылкой на материалы дела.
Отмечается, что речь идет о судебных издержках, понесенных "Русалом" в связи с оспариванием Потаниным контроля над документами "Норникеля" и 11 его "дочек", которые Высокий суд ранее обязал его раскрыть.
"Размер выплаты будет определен "стандартным" способом, если стороны не согласуют иной подход, говорится в постановлении суда. А до тех пор инстанция обязала Потанина произвести "Русалу" промежуточный платеж в размере 247 500 фунтов стерлингов в счет этой суммы", - добавляет газета.
Бизнесмен должен сделать это в течение 14 дней с момента выдачи соответствующей лицензии Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Как пишет газета, Высокий суд дал Потанину 10 дней на обращение за лицензией, начиная с момента утверждения постановления, датированного 3 февраля.
Кроме того, там же приводится список дочерних предприятий "Норникеля", подпадающих под возможное раскрытие ряда документов. В перечне Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина, Норильско-Таймырская энергетическая компания, "Медвежий ручей", Заполярная строительная компания, "Норильскникельремонт", "Норильсктрансгаз", Таймырская топливная компания, Global Palladium Fund, "Проектные сервисы", Norilsk Nickel (Cyprus) и "Норникель спутник".
Тем не менее собеседник "Ведомостей", знакомый с ходом процесса, уточнил, что суд согласился со многими возражениями бизнесмена: в частности, есть возможность воздержаться от раскрытия документов, если это противоречит интересам "Норникеля" или нарушает российское законодательство.
В октябре 2022 года "Русал" обратился в Лондонский суд с обвинением в адрес Потанина и его структуры Whiteleave Holdings в нарушении соглашения акционеров "Норникеля" от 2012 года. Указывалось, в частности, что под управлением бизнесмена ГМК потеряла ряд важных активов, что привело к убыткам для компании и ее акционеров.
"Интеррос" Потанина владеет 37% акций ГМК "Норникель", "Эн+ груп" - мажоритарный акционер (56,88%) "Русала" - контролирует 26,39%, следует из данных сайта "Норникеля".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала