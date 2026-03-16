Суд в Англии присудил "Русалу" первые деньги в рамках спора с Потаниным

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Высокий суд Англии и Уэльса обязал бизнесмена Владимира Потанина выплатить "Русалу" промежуточный платеж в размере 247,5 тысячи фунтов стерлингов в счет судебных издержек, понесенных алюминиевой компанией в рамках спора о нарушении соглашения акционеров "Норникеля", говорится в материале газеты "Ведомости" со ссылкой на постановление суда.
Отмечается, что речь идет о судебных издержках, понесенных "Русалом" в связи с оспариванием Потаниным контроля над документами "Норникеля" и 11 его "дочек", которые Высокий суд ранее обязал его раскрыть.
"Размер выплаты будет определен "стандартным" способом, если стороны не согласуют иной подход, говорится в постановлении суда. А до тех пор инстанция обязала Потанина произвести "Русалу" промежуточный платеж в размере 247 500 фунтов стерлингов в счет этой суммы", - добавляет газета.
Бизнесмен должен сделать это в течение 14 дней с момента выдачи соответствующей лицензии Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Как пишет газета, Высокий суд дал Потанину 10 дней на обращение за лицензией, начиная с момента утверждения постановления, датированного 3 февраля.
Кроме того, там же приводится список дочерних предприятий "Норникеля", подпадающих под возможное раскрытие ряда документов. В перечне Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина, Норильско-Таймырская энергетическая компания, "Медвежий ручей", Заполярная строительная компания, "Норильскникельремонт", "Норильсктрансгаз", Таймырская топливная компания, Global Palladium Fund, "Проектные сервисы", Norilsk Nickel (Cyprus) и "Норникель спутник".
Тем не менее собеседник "Ведомостей", знакомый с ходом процесса, уточнил, что суд согласился со многими возражениями бизнесмена: в частности, есть возможность воздержаться от раскрытия документов, если это противоречит интересам "Норникеля" или нарушает российское законодательство.
В октябре 2022 года "Русал" обратился в Лондонский суд с обвинением в адрес Потанина и его структуры Whiteleave Holdings в нарушении соглашения акционеров "Норникеля" от 2012 года. Указывалось, в частности, что под управлением бизнесмена ГМК потеряла ряд важных активов, что привело к убыткам для компании и ее акционеров.
"Интеррос" Потанина владеет 37% акций ГМК "Норникель", "Эн+ груп" - мажоритарный акционер (56,88%) "Русала" - контролирует 26,39%, следует из данных сайта "Норникеля".
