Суд в Англии присудил "Русалу" первые деньги в рамках спора с Потаниным

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Высокий суд Англии и Уэльса обязал бизнесмена Владимира Потанина выплатить "Русалу" промежуточный платеж в размере 247,5 тысячи фунтов стерлингов в счет судебных издержек, понесенных алюминиевой компанией в рамках спора о нарушении соглашения акционеров "Норникеля", говорится в материале газеты " Ведомости " со ссылкой на постановление суда.

Ранее в феврале Лондонский суд удовлетворил требование " Русала " к Потанину раскрыть ряд документов " Норникеля " в рамках подготовки к основному слушанию, которое назначено на 2027 год, сообщали тогда "Ведомости".

"Высокий суд Англии Уэльса присудил "Русалу" первые деньги в рамках спора, в котором алюминиевый гигант требует отстранить миллиардера Владимира Потанина от руководства "Норникелем" и принудительно продать ему часть его доли в компании", - пишет газета со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что речь идет о судебных издержках, понесенных "Русалом" в связи с оспариванием Потаниным контроля над документами "Норникеля" и 11 его "дочек", которые Высокий суд ранее обязал его раскрыть.

"Размер выплаты будет определен "стандартным" способом, если стороны не согласуют иной подход, говорится в постановлении суда. А до тех пор инстанция обязала Потанина произвести "Русалу" промежуточный платеж в размере 247 500 фунтов стерлингов в счет этой суммы", - добавляет газета.

Бизнесмен должен сделать это в течение 14 дней с момента выдачи соответствующей лицензии Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Как пишет газета, Высокий суд дал Потанину 10 дней на обращение за лицензией, начиная с момента утверждения постановления, датированного 3 февраля.

Кроме того, там же приводится список дочерних предприятий "Норникеля", подпадающих под возможное раскрытие ряда документов. В перечне Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина, Норильско-Таймырская энергетическая компания, "Медвежий ручей", Заполярная строительная компания, "Норильскникельремонт", "Норильсктрансгаз", Таймырская топливная компания, Global Palladium Fund, "Проектные сервисы", Norilsk Nickel (Cyprus) и "Норникель спутник".

Тем не менее собеседник "Ведомостей", знакомый с ходом процесса, уточнил, что суд согласился со многими возражениями бизнесмена: в частности, есть возможность воздержаться от раскрытия документов, если это противоречит интересам "Норникеля" или нарушает российское законодательство.

В октябре 2022 года "Русал" обратился в Лондонский суд с обвинением в адрес Потанина и его структуры Whiteleave Holdings в нарушении соглашения акционеров "Норникеля" от 2012 года. Указывалось, в частности, что под управлением бизнесмена ГМК потеряла ряд важных активов, что привело к убыткам для компании и ее акционеров.