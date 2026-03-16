Суд на Камчатке взыскал 100 тысяч рублей за исполнение известных песен - РИА Новости, 16.03.2026
01:21 16.03.2026
Суд на Камчатке взыскал 100 тысяч рублей за исполнение известных песен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 мар - РИА Новости. Суд на Камчатке удовлетворил иск Российского авторского общества к индивидуальному предпринимателю за публичное исполнение... РИА Новости, 16.03.2026
Камчатка, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Мари Краймбрери, Российское авторское общество
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 мар - РИА Новости. Суд на Камчатке удовлетворил иск Российского авторского общества к индивидуальному предпринимателю за публичное исполнение пяти музыкальных произведений без лицензионного договора.
"Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск Общероссийской организации "Российское Авторское Общество" (РАО) к индивидуальному предпринимателю Г. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на пять музыкальных произведений. Общая сумма взыскания составила 100 тысяч рублей, а также 10 000 тысяч судебных расходов", - говорится в судебном пресс-релизе.
Нарушение зафиксировали 25 февраля 2023 года в магазине "Оптовик" на проспекте 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском. В торговом зале с помощью техники транслировались песни Anna Asti, Whizzkids, Alvaro Soler & Topic, Мари Краймбрери и группы "Секрет". Факт подтвержден видеозаписью, заключением специалиста и кассовым чеком.
Ответчик не представил отзыва и не оспорил обстоятельства дела. Суд признал требование обоснованным и взыскал по 20 тысяч рублей за каждое произведение. Решение вступило в силу в апреле 2025 года, однако в феврале 2026 года от предпринимателя поступила апелляционная жалоба, которая направлена на рассмотрение.
