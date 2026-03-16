В Крыму оценили влияние санкций на развитие полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Ставка Запада на санкции как инструмент сдерживания развития Крыма провалилась, заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.

"Мы сейчас не имеем проблем с инвесторами. У нас в каждой сфере их более чем достаточно. Крым по-прежнему инвестиционно привлекательный регион. Расчет Запада и ставка на санкции как инструмент, чтобы сдержать развитие Крыма и превратить его в депрессивный регион, провалились", - сказал Константинов

По его словам, реальные инвестиции в развитие Крыма пришли только после возвращения в Россию.

"В украинский период сумма инвестиций в Крыму исчислялась единицами, в долларовом эквиваленте совершенно были смешные цифры, даже неудобно говорить", - сказал Константинов.