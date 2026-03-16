Стармер обсудил с Трампом свободу навигации в Ормузском проливе

ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в переговорах с президентом США Дональдом Трампом обсудил сохранение свободы навигации в Ормузском проливе, говорится в сообщении канцелярии премьера.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация Трампа планирует на этой неделе объявить о создании коалиции для сопровождения судов, проходящих через Ормузский пролив.