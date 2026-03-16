Стармер обсудил с Трампом свободу навигации в Ормузском проливе

ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в переговорах с президентом США Дональдом Трампом обсудил сохранение свободы навигации в Ормузском проливе, говорится в сообщении канцелярии премьера.
"Премьер-министр провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Лидеры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и важность открытия Ормузского пролива с целью прекращения перебоев в мировом судоходстве, которые приводят к росту издержек во всем мире", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Также тему свободы навигации в Ормузском проливе Стармер обсудил с премьер-министром Канады Марк Карни.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация Трампа планирует на этой неделе объявить о создании коалиции для сопровождения судов, проходящих через Ормузский пролив.
Глава минэнерго США Крис Райт ранее заявлял, что американские военные могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив не раньше конца марта, отметив, что на данный момент такой возможности у ВМС США нет.
На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.