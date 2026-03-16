США не получают выгоды от свободы навигации в Ормузе, утверждает Уитакер

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Соединённые Штаты не получают никакой выгоды от свободы судоходства в Ормузском проливе, утверждает постпред страны при НАТО Мэтт Уитакер.

В тоже самое время Трамп заявил ранее в понедельник, что США не нуждаются в помощи кого бы то ни было для разблокировки Ормузского пролива.