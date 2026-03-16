22:59 16.03.2026
США не получают выгоды от свободы навигации в Ормузе, утверждает Уитакер
США не получают выгоды от свободы навигации в Ормузе, утверждает Уитакер
Соединённые Штаты не получают никакой выгоды от свободы судоходства в Ормузском проливе, утверждает постпред страны при НАТО Мэтт Уитакер. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T22:59:00+03:00
© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Соединённые Штаты не получают никакой выгоды от свободы судоходства в Ормузском проливе, утверждает постпред страны при НАТО Мэтт Уитакер.
"Кто выигрывает от безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив? Это не Соединенные Штаты Америки. И не наши налогоплательщики", - сказал Уитакер в эфире телеканал Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
В тоже самое время Трамп заявил ранее в понедельник, что США не нуждаются в помощи кого бы то ни было для разблокировки Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
