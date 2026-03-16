Рейтинг@Mail.ru
США потеряли 12 дронов MQ-9 Reaper в ходе конфликта с Ираном, пишут СМИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 16.03.2026
США потеряли 12 дронов MQ-9 Reaper в ходе конфликта с Ираном, пишут СМИ
в мире
сша
иран
израиль
hermes
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_9636265f9ddb77aa9404c9470d95aecb.jpg
https://ria.ru/20260316/iran-2081103417.html
https://ria.ru/20260313/ssha-2080366979.html
сша
иран
израиль
США потеряли 12 дронов MQ-9 Reaper в ходе конфликта с Ираном, пишут СМИ

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Военные США в ходе продолжающегося конфликта с Ираном потеряли порядка 12 дорогостоящих дронов MQ-9 Reaper, большая часть из которых была уничтожена иранскими ракетами, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских военных.
"Около дюжины дронов MQ-9 были потеряны в воздухе или на земле в результате ударов иранских ракет по состоянию на конец прошлой недели", - пишет газета.
Как сообщает издание, ВВС США разместили последний заказ на Reaper еще в 2020 году, а в прошлом году производство было окончательно свернуто на отметке 575 единиц. По данным производителя General Atomics, стоимость одного беспилотника в финальной партии составила около 16 миллионов долларов.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что общее число сбитых Ираном беспилотников с начала конфликта с Израилем и США достигло 104, включая Hermes, Heron, Orbiter, и MQ-9.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреСШАИранИзраильHermesВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала