США потеряли 12 дронов MQ-9 Reaper в ходе конфликта с Ираном, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Военные США в ходе продолжающегося конфликта с Ираном потеряли порядка 12 дорогостоящих дронов MQ-9 Reaper, большая часть из которых была уничтожена иранскими ракетами, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских военных.
"Около дюжины дронов MQ-9 были потеряны в воздухе или на земле в результате ударов иранских ракет по состоянию на конец прошлой недели", - пишет газета.
Как сообщает издание, ВВС США разместили последний заказ на Reaper еще в 2020 году, а в прошлом году производство было окончательно свернуто на отметке 575 единиц. По данным производителя General Atomics, стоимость одного беспилотника в финальной партии составила около 16 миллионов долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.