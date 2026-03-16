17:24 16.03.2026
Левитт рассказала, сколько целей США поразили в ходе конфликта с Ираном
Левитт рассказала, сколько целей США поразили в ходе конфликта с Ираном
США поразили уже более 7 тысяч целей в рамках продолжающегося конфликта с Ираном, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 16.03.2026
В мире, Иран, США, Израиль, Каролин Левитт, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Левитт рассказала, сколько целей США поразили в ходе конфликта с Ираном

Левитт: США поразили более 7 тыс целей в рамках операции против Ирана

© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. США поразили уже более 7 тысяч целей в рамках продолжающегося конфликта с Ираном, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"На данный момент мы поразили более 7 тысяч целей и потопили свыше 100 их (иранских - ред.) кораблей", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
США хотят сбросить на Иран ядерную бомбу, чтобы отступить с победой
Вчера, 08:00
В КСИР ранее заявляли, что в конфликте погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Начало конца". На Западе узнали, что произошло с Трампом из-за Ирана
Вчера, 17:23
 
