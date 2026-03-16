В США пожалели о шаге против Ирана

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В окружении президента США Дональда Трампа растут сожаления из-за агрессии против Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации.
Как отмечает издание, глава Белого дома "может оказаться в ловушке между своей прихотью и реальностью войны", поскольку исход войны в Иране находится "вне одностороннего контроля и быстрых решений", к которым привык американский лидер.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.