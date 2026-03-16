"Это сработало". Произошедшее с США в Иране вызвало тревогу в Британии - РИА Новости, 16.03.2026
15:17 16.03.2026 (обновлено: 16:10 16.03.2026)
"Это сработало". Произошедшее с США в Иране вызвало тревогу в Британии
В мире, Израиль, Иран, Крейг Мюррей, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
"Это сработало". Произошедшее с США в Иране вызвало тревогу в Британии

Мюррей: операция США в Иране обернулась полным провалом

© REUTERS / Khalil AshawiДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
© REUTERS / Khalil Ashawi
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана обернулась для Вашингтона крахом и нанесла мировой экономике значительный ущерб, заявил экс-посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей в соцсети Х.
"Война против Ирана — это полный провал, ни к чему не приведший, сопровождающийся массовыми убийствами мирного населения, нанесением ущерба великой цивилизации и реальным уроном для мировой экономики", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Станем победителями". Слова Трампа о НАТО взбудоражили Запад
Вчера, 14:59
По словам бывшего британского посла, для Израиля "это сработало как прикрытие для попытки аннексии Южного Ливана, которая происходит сейчас".
В понедельник спикер израильской армии Авихай Адраи сообщил, что ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана под предлогом превентивных оборонительных действий. По его словам, она проводится в рамках усилий по укреплению передовой линии обороны и включает уничтожение "террористической инфраструктуры" и "ликвидацию боевиков", действующих в этом районе, с целью устранения угроз и создания дополнительного уровня безопасности для жителей севера Израиля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
СМИ: Трамп уходит от ответа на вопрос о цели нападения на Иран
Вчера, 14:06
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Дым поднимается после удара в Тегеране, Иран. 16 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
ЦАХАЛ заявила об уничтожении самолета верховного лидера Ирана
Вчера, 11:01
 
В мире, Израиль, Иран, Крейг Мюррей, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
 
 
