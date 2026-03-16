СМИ рассказали об отряде американских морпехов, направляющихся к Ирану
11:50 16.03.2026 (обновлено: 13:33 16.03.2026)
СМИ рассказали об отряде американских морпехов, направляющихся к Ирану
Командование ВС США перебрасывает элитный отряд морской пехоты на Ближний Восток, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 16.03.2026
дональд трамп
Telegraph: США перебрасывают на Ближний Восток элитный отряд морской пехоты

© AP Photo / Andreea AlexandruАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Командование ВС США перебрасывает элитный отряд морской пехоты на Ближний Восток, пишет газета The Telegraph.
"Штаты не раскрыли характер своей миссии, но элитному подразделению, вероятно, поручат восстановить контроль над Ормузским проливом", — говорится в публикации.
"Вызывает беспокойство". В США запаниковали из-за необычного решения Ирана
По данным газеты, в оперативную группу из 2,5 тысячи морпехов входят контингент с пехотой, бронетехникой и артиллерией, авиаотряд с вертолетами и истребителями, а также подразделения материально-технического обеспечения и командования. Его дополняют корабли и эскортные суда, оснащенные средствами РЭБ.
В последние дни СМИ все чаще публикуют сообщения о планах США по проведению наземной операции в Иране. Сами Штаты изначально отвергали такую возможность, однако спустя три недели эскалации глава Белого дома Дональд Трамп перестал быть столь категоричным. Сегодня он ушел от ответа на соответствующий вопрос, заявив, что не собирается делиться своей военной стратегией.
СМИ узнали, что мешает ЕС отправить военную миссию в Ормузский пролив
На минувшей неделе WSJ писала, что Вашингтон перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток из-за активизации атак КСИР на суда в Ормузском проливе. Он оказался фактически заблокирован, что привело к значительному скачку цен на энергоносители.
В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи накануне заявил, что Тегеран ведет переговоры с некоторыми странами об обеспечении безопасного передвижения через этот морской проход. Что касается возможной наземной операции американцев, то в ИРИ не раз выражали готовность "принять" их на своей территории и дать ответ.
Слишком дорого. США пришли к неутешительному выводу о войне в Иране
