"У нас проблемы". В США сделали тревожное заявление об Ормузском проливе

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вашингтон не сможет легко добиться открытия Ормузского пролива, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Правда заключается в том, что у нас серьезные проблемы из-за выбранного президентом плана ведения боевых действий, поскольку нет никакого варианта открытия проливов военным путем, который мы можем себе позволить в сроки, дающие возможность избежать серьезных негативных последствий", — написал он в социальной сети X.
Дэвис поставил под сомнение заявления президента США Дональда Трампа о том, что Штаты уже побеждают в ближневосточном конфликте, поскольку в таком случае не было бы смысла просить другие страны помогать в разблокировке Ормузского пролива.
Глава Белого дома призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства прислать военные корабли в регион. Газета The Telegraph в понедельник сообщила, что британский премьер Кир Стармер отказывается исполнять эту просьбу.
Из-за американо-израильской операции против ИРИ судоходство через Ормузский пролив практически остановилось: это значительно повлияло на стоимость энергоносителей.
В четверг новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что этот район должен оставаться закрытым: Иран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.