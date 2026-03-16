Рейтинг@Mail.ru
США начнут выпускать на рынок нефть из своего стратегического резерва - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/ssha-2080918233.html
США начнут выпускать на рынок нефть из своего стратегического резерва
США начнут выпускать на рынок нефть из своего стратегического резерва - РИА Новости, 16.03.2026
США начнут выпускать на рынок нефть из своего стратегического резерва
США на этой неделе начнут выпускать на рынок нефть из своего стратегического резерва, однако даты начала поставок пока нет, а выдача заявленных 172 миллионов... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T10:12:00+03:00
2026-03-16T10:12:00+03:00
экономика
сша
иран
израиль
международное энергетическое агентство
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149170/37/1491703780_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_b9604c4b66aadb69f46d416000ed6300.jpg
https://ria.ru/20260303/neft-2078140336.html
https://ria.ru/20260315/mea-2080842616.html
https://ria.ru/20260309/tseny-2079560873.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149170/37/1491703780_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_7b7a2c6af276914a728eaec8511b2b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, иран, израиль, международное энергетическое агентство, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, США, Иран, Израиль, Международное энергетическое агентство, Военная операция США и Израиля против Ирана
США начнут выпускать на рынок нефть из своего стратегического резерва

США на этой неделе начнут выпускать нефть из стратегического резерва

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти в Техасе, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США на этой неделе начнут выпускать на рынок нефть из своего стратегического резерва, однако даты начала поставок пока нет, а выдача заявленных 172 миллионов баррелей займет около 120 дней.
Подобные сроки озвучил еще 11 марта министр энергетики США Крис Райт. Высвобождение этого объема станет частью крупнейшего за всю историю существования Международного энергетического агентства (МЭА) выброса на рынок 400 миллионов баррелей нефти из запасов стран-членов этой организации.
Эта мера призвана смягчить последствия глобальных сбоев в поставках нефти на мировом рынке из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана, в результате которой фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На фоне событий на Ближнем Востоке цены на нефть уже превышали 100 долларов за баррель.
По данным Американской автомобильной ассоциации, в самих США средняя цена за галлон (около 3,8 литра) бензина по состоянию на 15 марта поднялась до 3,7 доллара, подорожав на 25 центов за неделю. В штате Калифорния средняя цена на топливо поднялась до 5,5 долларов.
В стратегическом резерве США на сегодня содержатся 415 миллионов баррелей нефти, это около 58% от его потенциального объема в 714 миллионов баррелей.
По словам главы минэнерго США, в следующем году власти вернут в резерв 200 миллионов баррелей. Он заверил, что это будет сделано не за счет американских налогоплательщиков, но не пояснил детали.
Ранее сообщалось, что с момента начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля американцам пришлось переплатить за бензин более 2 миллиардов долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ЭкономикаСШАИранИзраильМеждународное энергетическое агентствоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала