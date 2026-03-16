США начнут выпускать на рынок нефть из своего стратегического резерва

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США на этой неделе начнут выпускать на рынок нефть из своего стратегического резерва, однако даты начала поставок пока нет, а выдача заявленных 172 миллионов баррелей займет около 120 дней.

Подобные сроки озвучил еще 11 марта министр энергетики США Крис Райт. Высвобождение этого объема станет частью крупнейшего за всю историю существования Международного энергетического агентства ( МЭА ) выброса на рынок 400 миллионов баррелей нефти из запасов стран-членов этой организации.

По данным Американской автомобильной ассоциации, в самих США средняя цена за галлон (около 3,8 литра) бензина по состоянию на 15 марта поднялась до 3,7 доллара, подорожав на 25 центов за неделю. В штате Калифорния средняя цена на топливо поднялась до 5,5 долларов.

В стратегическом резерве США на сегодня содержатся 415 миллионов баррелей нефти, это около 58% от его потенциального объема в 714 миллионов баррелей.

По словам главы минэнерго США, в следующем году власти вернут в резерв 200 миллионов баррелей. Он заверил, что это будет сделано не за счет американских налогоплательщиков, но не пояснил детали.

Ранее сообщалось, что с момента начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля американцам пришлось переплатить за бензин более 2 миллиардов долларов.