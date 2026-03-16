https://ria.ru/20260316/ssha-2080911641.html
В США бывший афганский офицер спецназа умер после задержания ICE
2026-03-16T09:52:00+03:00
в мире
сша
афганистан
даллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078866834.html
https://ria.ru/20260303/minnesota-2078213722.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Бывший афганский офицер спецназа умер в США после ареста иммиграционной полицией
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Бывший военнослужащий афганского спецназа, 41-летний Мохаммад Назир Пактияваль, служивший вместе с американскими военными в течение десяти лет, умер при странных обстоятельствах после задержания иммиграционной и таможенной полицией США в Техасе, сообщает афганский информационный портал
Khaama Press.
По данным портала, Пактияваль был арестован в пятницу утром возле своего дома, когда провожал детей в школу.
После краха республиканского правительства Афганистана
в августе 2021 года Пактияваль с семьей был эвакуирован в Соединенные Штаты. Жена и шестеро детей офицера спецподразделения жили недалеко от Далласа
, ожидая решения по рассмотрению его иммиграционного дела.
По словам чиновников из американской правозащитной организации AfghanEvac, Пактияваль после ареста, связавшись с семьей по телефону, сказал, что плохо себя чувствует. Вскоре после этого его перевели из отдела полиции в больницу в Далласе. Позднее семья получила уведомление о том, что он умер всего через несколько часов после того, как был взят под стражу. Власти США
пока не предоставили четкого объяснения причины его смерти, отмечает Khaama press.
Тысячи афганских солдат и гражданских лиц, которые служили и работали вместе с американскими войсками, были перевезены в США после вывода войск из Афганистана в 2021 году. Многие из них все еще проводят сложные процедуры иммиграции и ожидают предоставления убежища.
Министерство внутренней безопасности США заявило, что инцидент будет расследован, отмечает портал.