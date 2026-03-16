В США бывший афганский офицер спецназа умер после задержания ICE - РИА Новости, 16.03.2026
09:52 16.03.2026 (обновлено: 10:08 16.03.2026)
В США бывший афганский офицер спецназа умер после задержания ICE
В США бывший афганский офицер спецназа умер после задержания ICE
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бывший военнослужащий афганского спецназа, 41-летний Мохаммад Назир Пактияваль, служивший вместе с американскими военными в течение десяти лет, умер при странных обстоятельствах после задержания иммиграционной и таможенной полицией США в Техасе, сообщает афганский информационный портал Khaama Press.
По данным портала, Пактияваль был арестован в пятницу утром возле своего дома, когда провожал детей в школу.
После краха республиканского правительства Афганистана в августе 2021 года Пактияваль с семьей был эвакуирован в Соединенные Штаты. Жена и шестеро детей офицера спецподразделения жили недалеко от Далласа, ожидая решения по рассмотрению его иммиграционного дела.
По словам чиновников из американской правозащитной организации AfghanEvac, Пактияваль после ареста, связавшись с семьей по телефону, сказал, что плохо себя чувствует. Вскоре после этого его перевели из отдела полиции в больницу в Далласе. Позднее семья получила уведомление о том, что он умер всего через несколько часов после того, как был взят под стражу. Власти США пока не предоставили четкого объяснения причины его смерти, отмечает Khaama press.
Тысячи афганских солдат и гражданских лиц, которые служили и работали вместе с американскими войсками, были перевезены в США после вывода войск из Афганистана в 2021 году. Многие из них все еще проводят сложные процедуры иммиграции и ожидают предоставления убежища.
Министерство внутренней безопасности США заявило, что инцидент будет расследован, отмечает портал.
