"Невиданная ранее мясорубка". На Западе забили тревогу из-за плана США

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американские солдаты столкнутся с максимально интенсивными боями в конфликте с Ираном, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
«
"Американских морпехов на Ближнем Востоке ждет, скорее всего, невиданных ранее масштабов мясорубка, и нет ей никакого логического объяснения", — написал он в социальной сети X.
По мнению Малинена, на руках у президента США Дональда Трампа могла бы быть очень выгодная сделка с иранцами, но он совершил ошибку, решив все равно на них напасть.
Ночью в понедельник глава Белого дома заявил, что пока не намерен раскрывать планы о возможной наземной операции против Ирана.
Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что базирующееся в Японии десантное судно USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи направляются на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе.
Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.