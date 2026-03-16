Американский адвокат оценила риски исключения России из лотереи грин-карт - РИА Новости, 16.03.2026
08:24 16.03.2026
Американский адвокат оценила риски исключения России из лотереи грин-карт
В мире, США, Россия, Государственный департамент США
Американский адвокат оценила риски исключения России из лотереи грин-карт

Крюкова: власти США, вероятнее всего, не исключат россиян из лотереи грин-карт

Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Власти США, вероятнее всего, не станут исключать граждан России из лотереи грин-карт, несмотря на ужесточение правил подачи заявок на участие в ней, заявила в интервью РИА Новости американский адвокат Елизавета Крюкова.
"Что касается государств, которые могут быть исключены из списка, исторически это всегда зависело от количества иммигрантов, уже приехавших из конкретной страны или региона. Несмотря на то, что по имеющейся информации, сейчас в США эмигрирует много россиян, я не думаю, что есть основания для исключения их из числа участников лотереи", - сказала Крюкова.
Она подчеркнула, что в целом новые правила лотереи, введенные правительством США, предусматривают ужесточение требований к заявителям.
Госдепартамент США в среду опубликовал новые правила, согласно которым с 10 апреля все участники лотереи должны будут при подаче заявок предоставить данные о действующем паспорте и загрузить его страницу с фотографией. Кроме того, им придется заплатить 1 доллар, хотя раньше лотерея была бесплатной.
"Я бы рассматривала это как свидетельство того, что правительство старается соответствовать действующему законодательству и придерживаться установленных законом требований по проведению лотереи, хотя, возможно, с несколько более строгими условиями", - добавила Крюкова.
Она напомнила, что администрация США ранее в одностороннем порядке приостановила проведение лотереи. По ее мнению, это было сделано практически без оснований.
Ежегодная лотерея на грин-карту позволяет получить вид на жительство в США 55 тыс участников из стран с низким уровнем иммиграции. Обычно заявки можно подавать в октябре-ноябре, но на сей раз этот срок был изменен.
