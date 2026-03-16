В Иране прокомментировали ситуацию в Ормузском проливе

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Америка понимает, что не имеет средств для обеспечения безопасности прохода через Ормузский пролив и влияния на эту ситуацию, поделился мнением с РИА Новости эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", представитель АНО "Русско-иранский центр экономического и правового сотрудничества" (РИЦЭПС) Аббас Мирзаи Гази.

"К этому добавляется напряженность в медийной войне. Иран заявляет о минировании Ормузского пролива и цены на нефть резко растут. С другой стороны, Трамп говорит, что война почти закончилась и затягивает ее вниз. Раньше через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20-25 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, но сейчас эта цифра практически равна нулю", - подытожил эксперт.