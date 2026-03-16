01:45 16.03.2026
В Иране прокомментировали ситуацию в Ормузском проливе
Америка понимает, что не имеет средств для обеспечения безопасности прохода через Ормузский пролив и влияния на эту ситуацию, поделился мнением с РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2026
В Иране прокомментировали ситуацию в Ормузском проливе

РИА Новости: Гази заявил, что США не влияют на ситуацию в Ормузском проливе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Америка понимает, что не имеет средств для обеспечения безопасности прохода через Ормузский пролив и влияния на эту ситуацию, поделился мнением с РИА Новости эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", представитель АНО "Русско-иранский центр экономического и правового сотрудничества" (РИЦЭПС) Аббас Мирзаи Гази.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Ормузский пролив стал ключевым словом этой войны, и действия Ирана в отношении этого пролива очень повлияют на мировую экономику. В такой ситуации Соединенные Штаты несомненно понимают, что не могут обеспечить безопасность прохода через этот пролив", - сказал Мирзаи.
По его словам, в складывающихся реалиях все усилия США по преодолению этого кризиса приводят к прекращению движения танкеров и сокращению торговли нефти через этот пролив. Американская сторона предпринимает попытки "психологического" контроля цен на нефть и хочет отобрать этот "козырь" у Ирана, считает эксперт.
"К этому добавляется напряженность в медийной войне. Иран заявляет о минировании Ормузского пролива и цены на нефть резко растут. С другой стороны, Трамп говорит, что война почти закончилась и затягивает ее вниз. Раньше через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20-25 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, но сейчас эта цифра практически равна нулю", - подытожил эксперт.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
МИД: Иран ведет переговоры по безопасному проходу через Ормузский пролив
Вчера, 18:11
 
