01:22 16.03.2026
СМИ: Иран перехватил у США инициативу в войне
Иран, перекрыв Ормузский пролив, отобрал инициативу у США, только в Тегеране могут принять решение о возобновлении судоходства, пишет британская газета... РИА Новости, 16.03.2026
СМИ: Иран перехватил у США инициативу в войне

Guardian: Иран, перекрыв Ормузский пролив, отобрал у США инициативу в войне

Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Иран, перекрыв Ормузский пролив, отобрал инициативу у США, только в Тегеране могут принять решение о возобновлении судоходства, пишет британская газета Guardian.
"Одна иранская ракета, мина или небольшая лодка, загруженная взрывчаткой, могут иметь разрушительный эффект. Это говорит о том, что решение о повторном открытии пролива должно быть принято только в Тегеране", — говорится в материале.
По мнению профессора исследований безопасности в Департаменте военных исследований Лондонского королевского колледжа Питера Нойманна, Иран, перекрыв пролив, забрал у США инициативу в войне.
"Уже несколько дней США пытаются найти хороший ответ на закрытие Ормузского пролива, которого они явно не ожидали… Думаю, теперь инициатива перешла к иранцам", — заявил он в беседе с изданием.
По словам эксперта, Иран, обладая заведомо более слабыми позициями, чем Штаты, смог успешнее разыграть свои карты и поставить Вашингтон в трудное положение.
Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В прошлый четверг новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Иран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
