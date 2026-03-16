СМИ: США создадут коалицию для сопровождения судов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.03.2026
00:12 16.03.2026 (обновлено: 02:43 16.03.2026)
СМИ: США создадут коалицию для сопровождения судов на Ближнем Востоке
Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует на этой неделе объявить о создании коалиции для сопровождения судов, проходящих через Ормузский пролив, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Администрация Трампа планирует объявить уже на этой неделе о том, что несколько стран договорились о формировании коалиции для сопровождения судов через этот коридор", — говорится в материале.
По информации источников, в Белом доме все еще обсуждают, когда коалиция начнет операцию: до или после завершения боевых действий в регионе.
Как пишет немецкий таблоид Bild, в офисе канцлера Германии Фридриха Мерца отказались отвечать на вопрос об участии в коалиции. В МИД Франции, в свою очередь, накануне заявили, что авианосная группа с единственным имеющимся у страны авианосцем "Шарль де Голль" остается в Восточном Средиземноморье.
Не намерена отправить корабли в Ормузский пролив и Япония, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в правительстве. Также официально отказалась отправить флот в регион Норвегия.
В субботу президент США призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив, чтобы тот "больше не был угрозой". Он пообещал, что Штаты "скоро обеспечат" безопасность и свободу в этом регионе.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя призывы Трампа, заявил, что хваленый американский зонтик безопасности оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них.
Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военные могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив не раньше конца марта, отметив, что на данный момент такой возможности у ВМС нет.
На фоне атаки США и Израиля на Иран практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
