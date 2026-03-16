Студенты из Катманду впервые приняли участие в SputnikPro

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik впервые организовало SputnikPro для крупнейшего вуза Непала – университета Трибхувана. В ходе сессии глава Дирекции международного сотрудничества Василий Пушков рассказал студентам о подходах российских СМИ к международному информационному взаимодействию и о роли профессиональной журналистики в формировании современной глобальной повестки.
Глава Центрального департамента журналистики и массовых коммуникаций университета Трибхувана профессор Кундан Арьял поблагодарил Sputnik за проведенную лекцию и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество: "Сегодня наши студенты получили возможность узнать об особенностях развития международных медиа с точки зрения агентства Sputnik. Мы обязательно продолжим наше сотрудничество, чтобы и наши коллеги из России смогли узнать больше о нашем видении глобальной информационной повестки".
Университет Трибхувана – государственное некоммерческое учебное заведение, расположенное в городе Катманду, Непал. Университет является старейшим и крупнейшим вузом Непала, играя ключевую роль в развитии национальной системы образования страны. Образовательные программы университета охватывают широкий спектр гуманитарных и технических направлений, уделяя большое внимание развитию международных академических связей и взаимодействию с зарубежными образовательными и исследовательскими центрами.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 - в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.