Студенты из Катманду впервые приняли участие в SputnikPro

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik впервые организовало SputnikPro для крупнейшего вуза Непала – университета Трибхувана. В ходе сессии глава Дирекции международного сотрудничества Василий Пушков рассказал студентам о подходах российских СМИ к международному информационному взаимодействию и о роли профессиональной журналистики в формировании современной глобальной повестки.

Глава Центрального департамента журналистики и массовых коммуникаций университета Трибхувана профессор Кундан Арьял поблагодарил Sputnik за проведенную лекцию и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество: "Сегодня наши студенты получили возможность узнать об особенностях развития международных медиа с точки зрения агентства Sputnik. Мы обязательно продолжим наше сотрудничество, чтобы и наши коллеги из России смогли узнать больше о нашем видении глобальной информационной повестки".

Университет Трибхувана – государственное некоммерческое учебное заведение, расположенное в городе Катманду, Непал. Университет является старейшим и крупнейшим вузом Непала, играя ключевую роль в развитии национальной системы образования страны. Образовательные программы университета охватывают широкий спектр гуманитарных и технических направлений, уделяя большое внимание развитию международных академических связей и взаимодействию с зарубежными образовательными и исследовательскими центрами.