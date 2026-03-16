В Польше решили снести памятник советским воинам
Городской совет польских Пыжиц Заподно-Поморского воеводства решил снести памятник советским воинам, сообщил РИА Новости один из сотрудников местной администрации.
2026-03-16T14:30:00+03:00
Горсовет польских Пыжиц решил снести памятник советским воинам
ВАРШАВА, 16 мар - РИА Новости. Городской совет польских Пыжиц Заподно-Поморского воеводства решил снести памятник советским воинам, сообщил РИА Новости один из сотрудников местной администрации.
"На заседании совета было принято решение снести памятник, который называется "Памятник Памяти". Правовой основой для этого решения является закон 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя", - заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что за сном памяти проголосовали девять членов местного совета, один высказался против и двое воздержались.
По данным собеседника агентства, на сегодняшний день в Западно-Поморском воеводстве
уже снесли 9 подобных памятников.
По его словам, не все жители Пыжиц приветствуют снос памятника. "Не потому, что он советский. Многие открыто высказываются о том, что памятник никому не мешал, что у города есть другие проблемы", - сказал собеседник агентства.
В последние годы в Польше
активно сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. В свою очередь, в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.
В МИД РФ отмечали, что страны Балтии
, Польша и Украина
продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС
и НАТО
. Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт. В ведомстве, комментируя снос памятников, назвали польские власти неблагодарными.