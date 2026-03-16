Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 16.03.2026 (обновлено: 14:30 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/sovet-2080999237.html
В Польше решили снести памятник советским воинам
Городской совет польских Пыжиц Заподно-Поморского воеводства решил снести памятник советским воинам, сообщил РИА Новости один из сотрудников местной... РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150091/24/1500912471_0:36:3068:1762_1920x0_80_0_0_7f4388da53a0dd9b8a6ca11f0e9dfc02.jpg
https://ria.ru/20250423/pamyatnik-2013006775.html
https://ria.ru/20260117/polsha-2068514742.html
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 16 мар - РИА Новости. Городской совет польских Пыжиц Заподно-Поморского воеводства решил снести памятник советским воинам, сообщил РИА Новости один из сотрудников местной администрации.
"На заседании совета было принято решение снести памятник, который называется "Памятник Памяти". Правовой основой для этого решения является закон 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя", - заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что за сном памяти проголосовали девять членов местного совета, один высказался против и двое воздержались.
По данным собеседника агентства, на сегодняшний день в Западно-Поморском воеводстве уже снесли 9 подобных памятников.
По его словам, не все жители Пыжиц приветствуют снос памятника. "Не потому, что он советский. Многие открыто высказываются о том, что памятник никому не мешал, что у города есть другие проблемы", - сказал собеседник агентства.
В последние годы в Польше активно сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. В свою очередь, в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.
В МИД РФ отмечали, что страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО. Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт. В ведомстве, комментируя снос памятников, назвали польские власти неблагодарными.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала