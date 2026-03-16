В Польше решили снести памятник советским воинам

"На заседании совета было принято решение снести памятник, который называется "Памятник Памяти". Правовой основой для этого решения является закон 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя", - заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что за сном памяти проголосовали девять членов местного совета, один высказался против и двое воздержались.

По его словам, не все жители Пыжиц приветствуют снос памятника. "Не потому, что он советский. Многие открыто высказываются о том, что памятник никому не мешал, что у города есть другие проблемы", - сказал собеседник агентства.