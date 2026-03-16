Солдат ВСУ, признанный мертвым, оказался в российском плену

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Признанный ранее мертвым и якобы захороненный на одном из кладбищ украинский солдат оказался в российском плену, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Очередной украинский солдат, не только признанный ранее мертвым, но и захороненный на одном из кладбищ, оказался в российском плену – его родственники об этом узнали случайно из российских ресурсов. Речь идет о Богдане Вовке, вместо которого захоронили останки совершенного другого человека", – сказал собеседник агентства.