СМИ: союзники недовольны реакцией Британии на ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Многочисленные союзники Великобритании выразили недовольство скоростью, с которой британское правительство принимало решения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.
"Реакция Великобритании на конфликт не оправдала ожиданий партнеров по региону", - заявил изданию неназванный высокопоставленный чиновник одной из стран Персидского залива.
Как уточнил изданию неназванный источник, ошибка Великобритании заключалась в позднем принятии решений, несмотря на ранее уведомление США о развертывании войск на Ближнем Востоке.
"О подготовке к масштабным действиям США против Ирана стало известно примерно с Рождества, и Великобритания имела к этому доступ (к сведениям - ред.). Но ответные меры были совершенно неадекватными", - цитирует издание источника.
Источники Politico отметили, что неспособность задействовать морские силы, особенно в области траления мин и противовоздушной обороны, потрясла государства, от Бахрейна до ОАЭ, имеющие давние тесные связи с Великобританией в сфере обороны. Еще один неназванный осведомленный источник заявил, что близкие союзники Великобритании были "глубоко разочарованы" недостаточной подготовкой страны к действиям на Ближнем Востоке. Три специалиста по военной стратегии уточнили в беседе с изданием, что Великобритания не направила необходимые ресурсы в регион во время первых ударов США и Израиля по Ирану.
Бывший военачальник, знакомый с обсуждениями в правительстве по поводу реакции Великобритании, заявил Politico, что основная вина в сложившейся ситуации лежит на осторожной позиции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также его советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла и министра обороны Джона Хили. Их опасения по поводу негативной реакции внутри страны на вовлечение в конфликт на Ближнем Востоке повлияли на понимание того, как поддержать союзников в Персидском заливе.
Министерство обороны Великобритании ранее подтвердило удар БПЛА по базе "Акротири". Решение о переброске британских военных кораблей на Кипр было принято после того, как Кипр выразил недовольство ситуацией. Позже в британском военном ведомстве заявили, что дрон прилетел не из Ирана, а, вероятно, из Ливана или Ирака.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
