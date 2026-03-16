В Словакии призвали главу МИД республики заблокировать кредит ЕС Украине

БРАТИСЛАВА, 16 мар - РИА Новости. Словацкая национальная партия, которая входит в правительственную коалицию, в понедельник сообщила, что призвала главу МИД республики Юрая Бланара заблокировать выделение Европейским союзом кредита Украине на 90 миллиардов евро из-за ситуации с остановкой Киевом прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Словацкая национальная партия призывает Юрая Бланара… на сегодняшнем заседании министров иностранных дел Европейского союза заблокировать кредит для Украины на 90 миллиардов", - говорится в заявлении партии.
Политическая сила заявила, что Словакия не должна поддерживать выделение кредита Украине в то время, когда украинцы блокируют нефтепровод "Дружба".
"Украина не должна получить никакого кредита", - заключила партия.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.