В Словакии призвали главу МИД республики заблокировать кредит ЕС Украине

БРАТИСЛАВА, 16 мар - РИА Новости. Словацкая национальная партия, которая входит в правительственную коалицию, в понедельник сообщила, что призвала главу МИД республики Юрая Бланара заблокировать выделение Европейским союзом кредита Украине на 90 миллиардов евро из-за ситуации с остановкой Киевом прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба".