Следы пропавших в красноярской тайге Усольцевых могут найти весной
03:25 16.03.2026
Следы пропавших в красноярской тайге Усольцевых могут найти весной
Следы пропавших в красноярской тайге Усольцевых могут найти весной
Следы пропавших в красноярской тайге Усольцевых могут найти весной

© Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram — Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Следы пропажи в красноярской тайге Усольцевых могут быть найдены весной, скорее всего, семья испугалась дикого зверя и сбилась с пути, заявил РИА Новости депутат заксобрания региона Алексей Кулеш.
По словам Кулеша, который сам является опытным походником и хорошо знает район поисков, шансы случайного попадания Усольцевых в шурф (вертикальная горная выработка небольшой глубины) практически исключаются ввиду особенностей золотодобычи в том районе.
"Ни геологических, ни золотоискательских шурфов там, конечно, в той зоне нет. Дело в том, что золото там добывают, и раньше добывали. Золото намывное, оно в руслах ручьев. И для (добычи) никаких шурфов рыть не надо. Просто породу из русла ручья выбирают и ее промывают. А вот с шурфовым методом, то есть методом шахтным, там золото никто никогда не добывал", - сказал Кулеш.
По мнению Алексея Кулеша, вероятность несчастного случая вследствие падения в расщелины между камнями также маловероятна, особенно учитывая, что речь идет о троих людях одновременно. Глубина возможной расщелины оценивается экспертом всего лишь в два-три метра. Версия о возможном укрытии в пещерах также вызывает у него сомнения.
"Да, там есть пещеры, но в пещеру можно залезть и не вылезти. Но пещеры так устроены, что сначала залезть нужно, то есть это тоже особенный труд... Я все-таки предполагаю, что либо испугались дикого зверя, сбились с пути, травмировались, либо укрывались от непогоды, и поэтому их не видно где-то там близко от тропы. В любом случае, я думаю, что весна покажет, какие-то следы будут обнаружены", - подчеркнул собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
