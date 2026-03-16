Следы пропавших в красноярской тайге Усольцевых могут найти весной

КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Следы пропажи в красноярской тайге Усольцевых могут быть найдены весной, скорее всего, семья испугалась дикого зверя и сбилась с пути, заявил РИА Новости депутат заксобрания региона Алексей Кулеш.

По словам Кулеша, который сам является опытным походником и хорошо знает район поисков, шансы случайного попадания Усольцевых в шурф (вертикальная горная выработка небольшой глубины) практически исключаются ввиду особенностей золотодобычи в том районе.

"Ни геологических, ни золотоискательских шурфов там, конечно, в той зоне нет. Дело в том, что золото там добывают, и раньше добывали. Золото намывное, оно в руслах ручьев. И для (добычи) никаких шурфов рыть не надо. Просто породу из русла ручья выбирают и ее промывают. А вот с шурфовым методом, то есть методом шахтным, там золото никто никогда не добывал", - сказал Кулеш.

По мнению Алексея Кулеша, вероятность несчастного случая вследствие падения в расщелины между камнями также маловероятна, особенно учитывая, что речь идет о троих людях одновременно. Глубина возможной расщелины оценивается экспертом всего лишь в два-три метра. Версия о возможном укрытии в пещерах также вызывает у него сомнения.

"Да, там есть пещеры, но в пещеру можно залезть и не вылезти. Но пещеры так устроены, что сначала залезть нужно, то есть это тоже особенный труд... Я все-таки предполагаю, что либо испугались дикого зверя, сбились с пути, травмировались, либо укрывались от непогоды, и поэтому их не видно где-то там близко от тропы. В любом случае, я думаю, что весна покажет, какие-то следы будут обнаружены", - подчеркнул собеседник агентства.