ВСУ применили натовский дрон для атаки на здание администрации в ДНР

ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали здание администрации в городе Мангуш ДНР, также повреждены жилые дома неподалеку, для удара украинские военные применили БПЛА производства стран НАТО, рассказал РИА Новости сотрудник СК РФ.

Как передает корреспондент РИА Новости, в результате атаки украинского БПЛА здание городской администрации получило повреждения, кроме того, полностью разрушено здание местной почты.

"Следователями СК России производится осмотр и фиксация последствий вооруженной атаки со стороны вооруженных формирований Украины в Мангуше... В ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жилые дома также были повреждены в результате атаки.