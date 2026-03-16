В Пензе подросток ради легких денег поджег три станции радиосвязи
16:53 16.03.2026
В Пензе подросток ради легких денег поджег три станции радиосвязи
Подросток в Пензе ради легких денег поджег три станции подвижной радиосвязи, возбуждено дело о теракте, юноша арестован, сообщает СК России на платформе Мax. РИА Новости, 16.03.2026
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подросток в Пензе ради легких денег поджег три станции подвижной радиосвязи, возбуждено дело о теракте, юноша арестован, сообщает СК России на платформе Мax.
"Следственными органами СК России по Пензенской области 17-летнему жителю региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее 7 марта года подросток в мессенджере вступил в переписку с неизвестным, предложившим легкий заработок, дестабилизировав работу мобильной связи в городе. Несовершеннолетний согласился.
СК отметил, что с 7 по 9 марта юноша, выяснив в интернет-местонахождение трех базовых станций подвижной радиосвязи в Пензе, поджег их, за что получил денежное вознаграждение. Свои действия он фиксировал на камеру мобильного телефона. Позднее подросток был задержан правоохранителями, подчеркивает Следственный комитет.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, проведены обыски, допросы, назначен ряд судебных экспертиз, подросток арестован.
"СК РФ предупреждает, что иностранные спецслужбы продолжают активную вербовку молодёжи через соцсети и мессенджеры, вовлекая несовершеннолетних в особо тяжкие преступления. Ведомство призывает родителей предупреждать детей о полном спектре негативных последствий за преступления террористического характера и об ответственности за их совершение", - напомнили в ведомстве.
