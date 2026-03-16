В Пензе подросток ради легких денег поджег три станции радиосвязи

По данным следствия, не позднее 7 марта года подросток в мессенджере вступил в переписку с неизвестным, предложившим легкий заработок, дестабилизировав работу мобильной связи в городе. Несовершеннолетний согласился.

"СК РФ предупреждает, что иностранные спецслужбы продолжают активную вербовку молодёжи через соцсети и мессенджеры, вовлекая несовершеннолетних в особо тяжкие преступления. Ведомство призывает родителей предупреждать детей о полном спектре негативных последствий за преступления террористического характера и об ответственности за их совершение", - напомнили в ведомстве.