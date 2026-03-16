Сийярто заявил о строительстве продуктопровода между Венгрией и Словакией

БУДАПЕШТ, 16 мар - РИА Новости. Венгрия и Словакия построят в первой половине 2027 года продуктопровод между нефтеперерабатывающими заводами двух стран мощностью 1,5 миллиона тонн бензина и дизельного топлива, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, новый продуктопровод будет длиной 127 километров и по нему можно будет "транспортировать 1,5 миллиона тонн нефтепродуктов, дизельного топлива и бензина".