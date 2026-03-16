Сийярто заявил о строительстве продуктопровода между Венгрией и Словакией - РИА Новости, 16.03.2026
15:34 16.03.2026 (обновлено: 15:43 16.03.2026)
Сийярто заявил о строительстве продуктопровода между Венгрией и Словакией
Венгрия и Словакия построят в первой половине 2027 года продуктопровод между нефтеперерабатывающими заводами двух стран мощностью 1,5 миллиона тонн бензина и... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T15:34:00+03:00
2026-03-16T15:43:00+03:00
Венгрия, В мире, Словакия, Братислава, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто: Венгрия и Словакия построят продуктопровод к первой половине 2027 года

Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 мар - РИА Новости. Венгрия и Словакия построят в первой половине 2027 года продуктопровод между нефтеперерабатывающими заводами двух стран мощностью 1,5 миллиона тонн бензина и дизельного топлива, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Буквально несколько минут назад я встречался с министром энергетики Словакии госпожой Саковой, с которой мы подписали очень важное соглашение. Это соглашение касается строительства Венгрией и Словакией нового продуктопровода для дизельного топлива и бензина, который напрямую соединит нефтеперерабатывающие заводы в двух странах", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
По его словам, новый продуктопровод будет длиной 127 километров и по нему можно будет "транспортировать 1,5 миллиона тонн нефтепродуктов, дизельного топлива и бензина".
"Этот трубопровод будет готов в первой половине следующего (2027 - ред.) года, и, соединив нефтеперерабатывающие заводы в Братиславе и Сазхаломбатте, сделает Венгрию и Словакию гораздо более защищенными от шантажа, подобного тому, который мы сейчас наблюдаем со стороны Украины при поддержке Берлина и Брюсселя", - подчеркнул Сийярто.
