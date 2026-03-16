Польша не будет участвовать в миссии в Ормузском проливе, заявил Сикорский - РИА Новости, 16.03.2026
19:11 16.03.2026
Польша не будет участвовать в миссии в Ормузском проливе, заявил Сикорский
Польша не будет участвовать в миссии в Ормузском проливе, заявил Сикорский - РИА Новости, 16.03.2026
Польша не будет участвовать в миссии в Ормузском проливе, заявил Сикорский
Польша не собирается принимать участие в операции по восстановлению судоходства в проливе Ормуз по просьбе США, заявил журналистам министр иностранных дел... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T19:11:00+03:00
2026-03-16T19:11:00+03:00
сша
польша
ормузский пролив
в мире, сша, польша, радослав сикорский, дональд трамп, ормузский пролив, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Польша, Радослав Сикорский, Дональд Трамп, Ормузский пролив, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Польша не будет участвовать в миссии в Ормузском проливе, заявил Сикорский

Сикорский: Польша не будет участвовать в операции в Ормузе по просьбе США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Польша не собирается принимать участие в операции по восстановлению судоходства в проливе Ормуз по просьбе США, заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства.
Вчера, 12:38
"Президент Трамп обратился к НАТО за помощью, но какое-то количество стран НАТО ему ответило. И чтобы было ясно, Польша не имеет никаких планов участия в такой миссии", - сказал Сикорский.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В миреСШАПольшаРадослав СикорскийДональд ТрампОрмузский проливНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
