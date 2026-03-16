Адвокат рассказала, кого могут оштрафовать за оскорбление в интернете

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За оскорбление в интернете могут оштрафовать как физическое, так и юридическое лицо, сообщила адвокат "Юков и партнеры" Екатерина Зотова интернет-изданию "Газета.ru ".

"На практике ключевое значение имеет то, был ли доступ к оскорблению у третьих лиц. Если сообщение, публикация или высказывание мог прочитать или услышать кто-то еще, помимо адресата, такое оскорбление рассматривается как публичное. Если же с содержанием мог ознакомиться только тот человек, которому оно адресовано, речь идет о частном оскорблении. К ответственности за оскорбления в сети могут привлечь не только физическое, но и юридическое лицо", - рассказала она.

Адвокат добавила, что юридическое лицо могут привлечь к ответственности возможно в тех случаях, "когда действия унижают честь и достоинство конкретного человека в неприличной форме, то есть в форме, которая противоречит общепринятым нормам поведения и морали".

По ее словам, это может произойти, если человек получил оскорбительное сообщение от имени компании, или если компания разместила подобные высказывания на официальной странице или в канале. В первом случае речь может идти о частном оскорблении, а во втором - о публичном.

Зотова ответила, что штрафы за оскорбления в интернете используются нечасто, и число подобных дел сейчас не растет.