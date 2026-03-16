11:43 16.03.2026 (обновлено: 12:14 16.03.2026)
Адвокат рассказала, кого могут оштрафовать за оскорбление в интернете
За оскорбление в интернете могут оштрафовать как физическое, так и юридическое лицо, сообщила адвокат "Юков и партнеры" Екатерина Зотова интернет-изданию...
https://ria.ru/20260219/mat-2075367627.html
https://ria.ru/20260214/spor-2074335032.html
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За оскорбление в интернете могут оштрафовать как физическое, так и юридическое лицо, сообщила адвокат "Юков и партнеры" Екатерина Зотова интернет-изданию "Газета.ru".
"На практике ключевое значение имеет то, был ли доступ к оскорблению у третьих лиц. Если сообщение, публикация или высказывание мог прочитать или услышать кто-то еще, помимо адресата, такое оскорбление рассматривается как публичное. Если же с содержанием мог ознакомиться только тот человек, которому оно адресовано, речь идет о частном оскорблении. К ответственности за оскорбления в сети могут привлечь не только физическое, но и юридическое лицо", - рассказала она.
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Юрист рассказал, что грозит за мат в интернете
19 февраля, 04:49
Адвокат добавила, что юридическое лицо могут привлечь к ответственности возможно в тех случаях, "когда действия унижают честь и достоинство конкретного человека в неприличной форме, то есть в форме, которая противоречит общепринятым нормам поведения и морали".
По ее словам, это может произойти, если человек получил оскорбительное сообщение от имени компании, или если компания разместила подобные высказывания на официальной странице или в канале. В первом случае речь может идти о частном оскорблении, а во втором - о публичном.
Зотова ответила, что штрафы за оскорбления в интернете используются нечасто, и число подобных дел сейчас не растет.
"Вместе с тем ужесточение ответственности способно повлиять на поведение пользователей в сети. Особенно заметным такой эффект может быть в случае, если размеры штрафов окажутся значительными, а сведения о назначении наказания станут публичными и начнут шире обсуждаться. В этом случае риск санкций может стать для части пользователей дополнительным сдерживающим фактором", - подчеркнула она.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Женщину оштрафовали за слово в интернет-споре
14 февраля, 07:04
 
