13:59 16.03.2026
Энергетический шок больно ударит по экономике ЕС, пишет WSJ
Энергетический шок больно ударит по экономике ЕС, пишет WSJ
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Энергетический шок, вызванный агрессий США против Ирана, нанесет экономикам стран-членов ЕС сокрушительный удар, что может ускорить деиндустриализацию, пишет газета Wall Street Journal.
"Энергетический шок из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке нанесет сокрушительный удар по экономике Европы... Растущие цены на энергоносители угрожают ускорить деиндустриализацию, так как такие энергоемкие отрасли, как химические производства, закрывают предприятия и переносят производства в Китай или США" , - говорится в публикации издания.
Wall Street Journal считает, что список возможных мер по противодействию экономическим проблемам ограничен еще больше, чем это было на момент начала спецоперации России на Украине. Издание отмечает, что четыре года назад уровни госдолга европейских стран и стоимость займов были ниже, а у европейских домохозяйств и бизнеса были деньги от программ стимулирования, задействованных во время пандемии коронавируса.
Сейчас же, согласно публикации, по всей Европе стоимость кредитов повышается, а государственный долг таких стран, как Франция и Великобритания, составляет самую большую долю от их ВВП за последние 60 лет.
"При экономическом росте на уровне около 1% рост цен на нефть до 125 долларов (за баррель - ред.) или выше может оказаться достаточным, чтобы ввергнуть Европу в рецессию", - пишет Wall Street Journal со ссылкой на главного экономиста консалтинговой компании Capital Economics Нила Ширинга.
Рост цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
