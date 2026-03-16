Раненый в Подмосковье школьник находится в состоянии средней тяжести

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ребенок, пострадавший в результате нападения в Лосино-Петровском, находится в состоянии средней тяжести, ему была проведена операция, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"Пострадавший ребенок доставлен скорой помощью в больницу. Проведена экстренная операция, в настоящее время ребенок в палате. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.