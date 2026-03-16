В аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту "Шереметьево", он обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании части рейсов, а о статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.