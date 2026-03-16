ВСУ потеряли до 285 военных в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 285 военных, сообщило в понедельник Министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бобылевка, Мирополье, Битица, Рясное и Кучеровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колодезное, Гранов, Шелкоплясы, Рубежное, Веселое и Березники Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
