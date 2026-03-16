Сотни ливанских семей остаются на улицах Бейрута на фоне израильских ударов

БЕЙРУТ, 16 мар — РИА Новости. Семьи, вынужденные оставить свои дома на юге и востоке Ливана, а также в южном пригороде Бейрута, уже более десяти дней живут на улицах и на набережной ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

По официальным данным ливанских властей, число ливанцев, вынужденно покинувших свои дома, превысило 850 тысяч. В парламенте страны РИА Новости сообщили, что численность временно перемещенных граждан превышает один миллион человек.

Как выяснил корреспондент РИА Новости, большинство семей из числа мусульман-шиитов смогли найти убежище в центрах временного размещения, которые подготовили ливанские власти в государственных школах и на главном стадионе в Бейруте

Однако сотни семей продолжают жить в палатках и самодельных шалашах на набережной Биель, на пляже Рамлет аль-Байда и в некоторых центральных кварталах, таких как Мазраа.

"Мы с семьей живем уже более десяти дней в кузове нашего маленького грузовика. Волонтеры дали плотные мешки, из них мы сделали крышу и стены. В кузове — я, жена и четверо детей", — рассказал РИА Новости Махди, бежавший с юга страны в первые дни эскалации конфликта.

Сосед Махди, проживающий рядом в двухместной палатке с женой и дочкой, рассказал, что в воскресенье сильный ливень и ветер сдули палатку, а матрасы и вещи затопило. В итоге им помогли укрыться люди, которые ночуют рядом в своих машинах.

"Снять квартиру сейчас практически невозможно. В спокойных районах либо отказывают, опасаясь, что по шиитам будут бить израильские беспилотники, либо называют цены за аренду в три-четыре раза выше довоенных и просят предоплату на несколько месяцев вперед", — добавил Махди, отвечая на вопрос, почему люди не переезжают с улиц в съемное жилье.

Горячую еду и питьевую воду семьям на улицах развозят волонтеры из числа многочисленных благотворительных организаций и партийных ячеек.

Также министерство здравоохранения привлекает квалифицированных врачей и добровольцев из частных больниц для оказания медицинской помощи нуждающимся, в первую очередь детям и пожилым людям.

По последним данным министерства здравоохранения Ливана , в результате израильских ударов со 2 марта погибли 886 человек, 2141 получили ранения.