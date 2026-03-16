Сотни ливанских семей остаются на улицах Бейрута на фоне израильских ударов
23:03 16.03.2026
Сотни ливанских семей остаются на улицах Бейрута на фоне израильских ударов
Сотни ливанских семей остаются на улицах Бейрута на фоне израильских ударов - РИА Новости, 16.03.2026
Сотни ливанских семей остаются на улицах Бейрута на фоне израильских ударов
Семьи, вынужденные оставить свои дома на юге и востоке Ливана, а также в южном пригороде Бейрута, уже более десяти дней живут на улицах и на набережной...
2026-03-16T23:03:00+03:00
2026-03-16T23:03:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бейрут
исраэль кац
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
израиль
бейрут
в мире, ливан, израиль, бейрут, исраэль кац, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Исраэль Кац, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сотни ливанских семей остаются на улицах Бейрута на фоне израильских ударов

РИА Новости: сотни ливанских семей уже более 10 дней живут на улицах Бейрута

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкРазрушения в результате удара израильской авиации в районе Джнах в Бейруте
Разрушения в результате удара израильской авиации в районе Джнах в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 16 мар — РИА Новости. Семьи, вынужденные оставить свои дома на юге и востоке Ливана, а также в южном пригороде Бейрута, уже более десяти дней живут на улицах и на набережной ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
По официальным данным ливанских властей, число ливанцев, вынужденно покинувших свои дома, превысило 850 тысяч. В парламенте страны РИА Новости сообщили, что численность временно перемещенных граждан превышает один миллион человек.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, большинство семей из числа мусульман-шиитов смогли найти убежище в центрах временного размещения, которые подготовили ливанские власти в государственных школах и на главном стадионе в Бейруте.
Однако сотни семей продолжают жить в палатках и самодельных шалашах на набережной Биель, на пляже Рамлет аль-Байда и в некоторых центральных кварталах, таких как Мазраа.
"Мы с семьей живем уже более десяти дней в кузове нашего маленького грузовика. Волонтеры дали плотные мешки, из них мы сделали крышу и стены. В кузове — я, жена и четверо детей", — рассказал РИА Новости Махди, бежавший с юга страны в первые дни эскалации конфликта.
Сосед Махди, проживающий рядом в двухместной палатке с женой и дочкой, рассказал, что в воскресенье сильный ливень и ветер сдули палатку, а матрасы и вещи затопило. В итоге им помогли укрыться люди, которые ночуют рядом в своих машинах.
"Снять квартиру сейчас практически невозможно. В спокойных районах либо отказывают, опасаясь, что по шиитам будут бить израильские беспилотники, либо называют цены за аренду в три-четыре раза выше довоенных и просят предоплату на несколько месяцев вперед", — добавил Махди, отвечая на вопрос, почему люди не переезжают с улиц в съемное жилье.
Горячую еду и питьевую воду семьям на улицах развозят волонтеры из числа многочисленных благотворительных организаций и партийных ячеек.
Также министерство здравоохранения привлекает квалифицированных врачей и добровольцев из частных больниц для оказания медицинской помощи нуждающимся, в первую очередь детям и пожилым людям.
По последним данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов со 2 марта погибли 886 человек, 2141 получили ранения.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник заявил, что жители южного Ливана не смогут вернуться в свои дома, пока не будет "гарантирована" безопасность на севере Израиля.
В миреЛиванИзраильБейрутИсраэль КацВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
