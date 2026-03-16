В Киевской области чиновников СБУ задержали за взятки

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Замглавы Службы безопасности в Киевской области и замначальника следственного управления СБУ задержаны при получении взятки в размере 60 тысяч долларов, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).