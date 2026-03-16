В Саратове мужчину осудили за угрозу убийством 13-летнему подростку

САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова приговорил к 320 часам обязательных работ мужчину за угрозу убийством 13-летнему подростку, неоднократно обижавшему его сына, сообщили в пресс-службе суда

В октябре 2025 года ГУМВД России по Саратовской области проинформировало о проведении проверки по поводу информации о конфликте между мужчиной и 13-летним подростком в одной из школ Саратова

Согласно предъявленному обвинению, Нерсесян Г.А. в кабинете информатики школы № 86 в Саратове из-за ссоры его сына с одноклассником в присутствии преподавателя и других учеников нанес не менее трех ударов ладонью по лицу мальчика, а также угрожал его убить. Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ ) и хулиганство (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).

"Приговором суда Нерсесян Г.А. оправдан по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ в связи с отсутствием в его действия состава преступления, за ним признано право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда; по части 1 статьи 119 УК РФ Нерсесян Г.А. осужден, ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ", - говорится в сообщении суда.

Обвинение пыталось доказать, что повод для конфликта отсутствовал, однако суд пришел к выводу, что насильственные действия со стороны осужденного не были беспричинными. По информации суда, сын Нерсесяна жаловался на оскорбления и унижения со стороны одноклассника. В день ЧП отец узнал, что его сына побили на глазах всего класса. До этого несколько лет одноклассник провоцировал конфликты, родители жаловались классному руководителю и замдиректора, но поведение подростка не менялось, добавили в суде.