В Саратове мужчину осудили за угрозу убийством 13-летнему подростку

САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова приговорил к 320 часам обязательных работ мужчину за угрозу убийством 13-летнему подростку, неоднократно обижавшему его сына, сообщили в пресс-службе суда.
В октябре 2025 года ГУМВД России по Саратовской области проинформировало о проведении проверки по поводу информации о конфликте между мужчиной и 13-летним подростком в одной из школ Саратова.
Согласно предъявленному обвинению, Нерсесян Г.А. в кабинете информатики школы № 86 в Саратове из-за ссоры его сына с одноклассником в присутствии преподавателя и других учеников нанес не менее трех ударов ладонью по лицу мальчика, а также угрожал его убить. Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ) и хулиганство (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).
"Приговором суда Нерсесян Г.А. оправдан по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ в связи с отсутствием в его действия состава преступления, за ним признано право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда; по части 1 статьи 119 УК РФ Нерсесян Г.А. осужден, ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ", - говорится в сообщении суда.
Обвинение пыталось доказать, что повод для конфликта отсутствовал, однако суд пришел к выводу, что насильственные действия со стороны осужденного не были беспричинными. По информации суда, сын Нерсесяна жаловался на оскорбления и унижения со стороны одноклассника. В день ЧП отец узнал, что его сына побили на глазах всего класса. До этого несколько лет одноклассник провоцировал конфликты, родители жаловались классному руководителю и замдиректора, но поведение подростка не менялось, добавили в суде.
Кроме того, с осужденного взыскано 50 тысяч рублей морального вреда и судебные расходы. В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что приговор был вынесен в понедельник судьей Светланой Зюзюкиной и не вступил в законную силу.
