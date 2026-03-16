Рейтинг@Mail.ru
В Саратове мужчину осудили за угрозу убийством 13-летнему подростку - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 16.03.2026 (обновлено: 12:12 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/saratov-2080948749.html
В Саратове мужчину осудили за угрозу убийством 13-летнему подростку
В Саратове мужчину осудили за угрозу убийством 13-летнему подростку - РИА Новости, 16.03.2026
В Саратове мужчину осудили за угрозу убийством 13-летнему подростку
Ленинский районный суд Саратова приговорил к 320 часам обязательных работ мужчину за угрозу убийством 13-летнему подростку, неоднократно обижавшему его сына,... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T11:48:00+03:00
2026-03-16T12:12:00+03:00
происшествия
россия
саратов
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20260115/saratov-2067980173.html
https://ria.ru/20251107/sud-2053383472.html
россия
саратов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, саратов, саратовская область
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область
В Саратове мужчину осудили за угрозу убийством 13-летнему подростку

В Саратове мужчину осудили за угрозу убить подростка, обижавшего его сына

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова приговорил к 320 часам обязательных работ мужчину за угрозу убийством 13-летнему подростку, неоднократно обижавшему его сына, сообщили в пресс-службе суда.
В октябре 2025 года ГУМВД России по Саратовской области проинформировало о проведении проверки по поводу информации о конфликте между мужчиной и 13-летним подростком в одной из школ Саратова.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Саратове завели три дела после угроз убийством двум студентам
15 января, 09:27
Согласно предъявленному обвинению, Нерсесян Г.А. в кабинете информатики школы № 86 в Саратове из-за ссоры его сына с одноклассником в присутствии преподавателя и других учеников нанес не менее трех ударов ладонью по лицу мальчика, а также угрожал его убить. Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ) и хулиганство (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).
"Приговором суда Нерсесян Г.А. оправдан по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ в связи с отсутствием в его действия состава преступления, за ним признано право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда; по части 1 статьи 119 УК РФ Нерсесян Г.А. осужден, ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ", - говорится в сообщении суда.
Обвинение пыталось доказать, что повод для конфликта отсутствовал, однако суд пришел к выводу, что насильственные действия со стороны осужденного не были беспричинными. По информации суда, сын Нерсесяна жаловался на оскорбления и унижения со стороны одноклассника. В день ЧП отец узнал, что его сына побили на глазах всего класса. До этого несколько лет одноклассник провоцировал конфликты, родители жаловались классному руководителю и замдиректора, но поведение подростка не менялось, добавили в суде.
Кроме того, с осужденного взыскано 50 тысяч рублей морального вреда и судебные расходы. В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что приговор был вынесен в понедельник судьей Светланой Зюзюкиной и не вступил в законную силу.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Саратове продлили арест подростку, готовившему убийство депутата
7 ноября 2025, 11:35
 
ПроисшествияРоссияСаратовСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала