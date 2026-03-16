Самолет Turkish Airlines поставил мировой рекорд по налету за год
Самолет Airbus A350-900 турецкой авиакомпании Turkish Airlines поставил рекорд по налету за год, он провел в воздухе более 6 тысяч часов (почти 260 суток),... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T13:35:00+03:00
Лайнер Turkish Airlines поставил рекорд, проведя в воздухе 260 суток за год
СТАМБУЛ, 16 мар – РИА Новости. Самолет Airbus A350-900 турецкой авиакомпании Turkish Airlines поставил рекорд по налету за год, он провел в воздухе более 6 тысяч часов (почти 260 суток), сообщили РИА Новости в обслуживающей компании Turkish Technic.
"Airbus A350-900 под регистрационным номером TC-LGN, согласно данным сети AWIN, провел в воздухе 6232 часа. Таким образом, он поставил мировой рекорд в этом году", - сообщили в компании.
Рассчитанный примерно на 330 пассажиров самолет, приступивший к полетам в 2023 году, используется компанией в основном на маршрутах длительностью от восьми часов, в частности, между Стамбулом и Йоханнесбургом, Бангкоком, Сиэттлом, Маврикием. Выполняет лайнер и полеты в Сан-Франциско (13 часов), Боготу (почти 14 часов), выяснило РИА Новости.