Румыния ограничила экспорт топлива в условиях энергокризиса
Румыния приняла решение ограничить экспорт топлива, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка, заявил премьер-министр страны Илие Боложан. РИА Новости, 16.03.2026
КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Румыния приняла решение ограничить экспорт топлива, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка, заявил премьер-министр страны Илие Боложан.
"Румыния приняла меры по ограничению экспортной составляющей, чтобы то, что находится в Румынии
, оставалось в приоритете для внутреннего рынка. После обеспечения безопасности внутреннего рынка можно будет осуществлять экспорт из излишков", - заявил Боложан в эфире телеканала Digi 24.
Он заявил, что правительство также ведет переговоры с крупнейшими топливными компаниями в стране, которые контролируют большую часть рынка. Вместе они оценивают ситуацию, анализируют запасы и разрабатывают сценарии, чтобы сдерживать рост цен.
Премьер подчеркнул, что вступает против идеи ограничения цен на бензин, но пообещал, что правительство вмешается, если цены продолжат расти, не уточнив, о каких мерах идет речь.
Рост цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке
. США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.