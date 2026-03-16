США готовятся к войне с Ираном на истощение, заявили в Румынии
09:06 16.03.2026
США готовятся к войне с Ираном на истощение, заявили в Румынии
КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке может превратиться в войну на истощение, поэтому Вашингтон решил разместить дополнительные силы на авиабазе в Румынии, считает румынский генерал в отставке Вирджил Бэлэчану.
Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат 11 марта утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации.
"Есть предпосылки для войны на истощение, в результате чего значение Румынии, включая базу в Когэлничану, а также значение европейцев и союзников Соединенных Штатов возрастет. Соединенные Штаты начали эту войну, исходя из идеи, что им не понадобятся союзники, что коалиции между США и Израилем будет достаточно для достижения их военных целей. К сожалению, они не были уверены в том, как такая война должна закончиться с политической точки зрения, и произошли некоторые обрывы", - заявил Бэлэчану в эфире телеканала Digi 24.
По его словам, конфликт значительно затянется, если перейдет в наземную операцию. Он подчеркнул, что оборудование, которое США планирует разместить в Румынии, позволит оказать поддержку американским военным в подобной ситуации.
CSAT советовал парламенту одобрить запрос США о расширении военного присутствия. Румыния последовательно выступает за усиление группировки НАТО в Черноморском регионе, аргументируя это "изменением ситуации в сфере безопасности". Как ранее сообщали румынские СМИ, запрос связан с просьбой Соединенных Штатов использовать инфраструктуру союзников для поддержки операций на Ближнем Востоке.
Процедура утверждения запроса США сопровождалась протестом оппозиции, почти всех членов фракции "Альянса за объединение румын" (AUR) - в обеих палатах парламента у этой политсилы в общей сложности 43 мандата (28 депутатов и 15 сенаторов). Оппозиция попыталась заблокировать трибуну, используя вувузелы, свистки и выкрикивая лозунги против милитаризации государства.
